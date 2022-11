Sant'Agnello: Eroi per caso presenta "La verità negata" di Iurillo e Vassallo Appuntamento nella palestra dell'Istituto Comprensivo Gemelli il 29 novembre alle ore 11

E' stata denominata "Eroi per caso" la giornata della legalità promossa dal Comune di Sant'Agnello e che si svolgerà martedì 29 Novembre, alle ore 11, nella palestra del plesso scolastico capoluogo dell'Istituto Comprensivo "Gemelli".

Oltre al sindaco Piergiorgio Sagristani, a fare gli onori di casa ci saranno la dirigente scolastica Marinella D'Esposito, da quest'anno alla guida dell'istituto santanellese, e Ottavio Lucarelli Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

"La verità negata" il libro di Iurillo e Vassallo

Interverranno Paolo Itri, PM della Procura di Napoli, Renato Franco Natale sindaco del Comune di Casal di Principe, don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo autore del libro "La verità negata: chi ha ucciso Angelo Vassallo" e Dario Vassallo, coautore del libro.

Sagristani: "gli eroi civili vanno ricordati. Vassallo esempio di buon governo locale"

"Gli eroi civili vanno ricordati e la loro testimonianza preservata per le future generazioni - dichiara il sindaco Sagristani - Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, caduto per mano criminale, è uno degli esempi più fulgidi di buon governo locale. A lui dedichiamo una giornata di confronto insieme a rappresentanti istituzionali, ordine dei giornalisti, alunni dell’istituto comprensivo “Gemelli” e cittadini. Nell’occasione sarà presentato il libro scritto dal giornalista de “Il Fatto quotidiano” e nostro concittadino, Dottor Vincenzo Iurillo, dal titolo “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo”. Si tratta di un'inchiesta di grande rigore giornalistico e di straordinario impegno civile. Un'opera che rende il giusto e doveroso omaggio ad Angelo Vassallo e mette in evidenza le tante, troppe ombre delle indagini. Iurillo con questo libro, scritto insieme a Dario Vassallo, si conferma una delle penne più brillanti del gionalismo italiano ed un cronista di razza".