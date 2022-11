Tumore alla prostata: a Massa Lubrense il camper per lo screening gratuito Iniziativa del Comune con il Camper per la diagnosi precoce: due gli appuntamenti in programma

Continua la campagna di prevenzione sanitaria avviata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud ed Enti di ricerca. Dopo lo screening per la diagnosi precoce del tumore al colon si accendono i riflettori su una patologia maschile che può essere contrastata con un'efficace prevenzione e quindi con una diagnosi precoce. Si tratta del tumore alla prostata e dell'importanza per gli uomini di sottoporsi ai controlli urologici indispensabili per individuare le tracce del problema e intervenire precocemente.

Due appuntamenti per lo screening: il 30 novembre e il 3 dicembre

Per sensibilizzare i cittadini sul problema arriva a Massa Lubrense il Camper per la prevenzione del tumore della prostata della Fondazione PRO onlus che ha organizzato due appuntamenti per lo screening gratuito:

Mercoledì 30 novembre nella piazza di Sant’ Agata dalle 15 alle 18 e Sabato 3 dicembre in Piazza Vescovado dalle 9.30 alle 13. “La Fondazione PRO Onlus (Prevenzione e Ricerca Oncologica) nasce con lo scopo specifico di promuovere la prevenzione e la ricerca scientifica e clinica nel settore delle malattie oncologiche, in particolare del tumore della prostata - dichiara Sonia Bernardo assessore alla salute - la missione è quella di diffondere la cultura della prevenzione nella popolazione maschile e promuovere il benessere dell’uomo in ogni fase della vita, dalla pubertà fino all’invecchiamento.

Sonia Bernardo: solo il 15% degli uomini si sottopone a un controllo preventivo

I numeri dicono che solo il 15% degli uomini si sottopone a una visita medica, contro oltre il 50-60% delle donne di pari età. Siamo di fronte a un significativo problema sociale che solo una cultura per il benessere al maschile e una capillare azione sul campo possono contribuire a contrastare con efficacia”.

Dal 2013 Fondazione Pro promuove un progetto no-profit di informazione e prevenzione nelle piazze delle città italiane: un ambulatorio medico all’interno di un camper per portare la prevenzione tra la gente. L’Unità Urologica Mobile, con a bordo i suoi specialisti, offre visite e screening completamente gratuiti. Non occorre alcuna prenotazione o ticket: basta presentarsi alla postazione.