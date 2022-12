A Piano di Sorrento e a Vico Equense il titolo di "Città che legge 2022-2023" Sono 48 i Comuni della Campania che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Ministero

I Comuni di Vico Equense e Piano di Sorrento sono due dei 48 comuni della Campania che hanno ottenuto l'ambito titolo di "Città che legge" per il biennio 2022-23. A dare la notizia il vice sindaco di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino: "Il nostro comune ha ottenuto, per il biennio 2022-2023, l’importante titolo di “Città che Legge”. Si tratta di un’importante qualifica conferita dal Centro per il Libro e la Lettura (istituto autonomo del Ministero della Cultura) attraverso la quale si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Ciò è sottolineato anche dal Centro per il Libro e la Lettura sul proprio sito ufficiale visto che, d’intesa con l’ANCI, l’istituto promuove e valorizza con la qualifica di Città che legge l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Gianni Iaccarino: "Un titolo che qualifica ulteriormente il nostro impegno per la città"

Quest’importante riconoscimento conferito alla nostra città qualifica ulteriormente l’impegno dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda le iniziative e le progettualità legate alla cultura e alla lettura, anche attraverso la promozione di questi importanti valori per la crescita della nostra comunità. La qualifica ci inorgoglisce ma allo stesso tempo rappresenta un vero e proprio stimolo a fare sempre del nostro meglio. Doverosi ringraziamenti vanno a tutti i sottoscrittori del “Patto per la Lettura”, vere e proprie risorse culturali di spessore che possiamo vantare sul nostro territorio e che hanno creduto fortemente in questa progettualità. Un ringraziamento speciale va ovviamente anche al dottor Giacomo Giuliano, funzionario responsabile del Settore Cultura”.

Il primo titolo a Piano di Sorrento nel biennio 2018-2019

Per Piano di Sorrento si tratta di una conferma del titolo ottenuto per la prima volta nel biennio 2018-2019 all'indomani dell'istituzione del riconoscimento avvenuta nel 2017 e in coincidenda con un'altra prima volta, quella dell'assegnazione della Bandiera Blu della Fee. L'allora assessore alla cultura Carmela Cilento evidenziava come l'attribuzione del titolo "...premia un impegno antico dell'Amministrazione che nel corso degli anni si è distinta proprio su questo ambito che, tra l’altro, rappresenta un’attrazione anche in chiave turistica per la nostra Città".

Ecco i 48 Comuni della Campania premiati

In Italia sono stati 718 i Comuni assegnatari del titolo 2022-23 e di questi 48 in Campania. Il primato regionale va alla provincia di Salerno con 20 titoli ai Comuni di: Agropoli, Albanella, Altavilla Salentina, Ascea, Atena Lucana, Baronissi, Capaccio-Paestum, Cava dei Tirreni, Centola, Eboli, Montano Antilia, Nocera Inferiore, Sarno, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Padula, Pagani, Polla, Pontecagnano Fiano, Roccagloriosa.

Al secondo posto troviamo la provincia di Napoli con 15 comuni di: Caivano, Gragnano, Ischia, Napoli, Nola, Palma Campania, Piano di Sorrento, Poggiomarino, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Sant'Anastasia, Vico Equense.

Al terzo posto la provincia di Caserta con 8 comuni: Aversa, Capua, Caserta, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Trentola Ducenta, Villa di Briano.

Al quarto posto la provincia di Benevento con 4 comuni: Benevento, Morcone, San Salvatore Telesino.

Al quinto la provincia di Avellino col solo comune di Avellino.

(Nella foto l'Assessore al Turismo e Cultura di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino)