In Penisola Sorrentina un Natale ricco di eventi e appuntamenti Grazie al contributo della Città Metropolitana di Napoli

Grazie anche alla Città Metropolitana di Napoli che ha assegnato finanziamenti ai Comuni in aggiunta alle risorse stanziate dalla Ragione Campania per specifiche iniziative, come per esempio "M'illumino d'inverno" a Sorrento, gli enti hanno potuto allestire ricchi cartelloni di eventi e manifestazioni che si svolgeranno durante tutto il periodo delle festività natalizie.

Giuseppe Tito consigliere metropolitano: vicini ai Comuni per un Natale di ripresa

Per la Penisola Sorrentina, che vanta una propria rappresentanza in Consiglio Metropolitano col sindaco di Meta Giuseppe Tito, si è trattato di un contributo significativo che va nella direzione di quell'unità di intenti che viene spesso richiamata e indicata come obiettivo da conseguire per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nell'area.

A Meta è stato allestito, gia da fine novembre, il Borgo di Babbo Natale al termine del borgo lungo Ponte Vecchio, un'attrazione che coniuga la tradizione con la cultura e la storia dei luoghi. Fervono intanto i preparativi per la ricorrenza di Santa Lucia nello spazio antistante la Chiesa della SS.Annunziata dove per tre giorni, dall'11 al 13 dicembre, ci sarà il classico falò con zeppolate e musiche.

Ritorna anche il Presepe Vivente il 17 e 18 dicembre nel Centro Parrocchiale "Mons Porzio" e a seguire tombolate, degustazioni, spettacoli canori e teatrali fino all'1 gennaio con la "Canzone de lo Capo d'anno" e il 6 gennaio l'arrivo della Befana alla Marina di Meta. Un evento, quest'ultimo che prelude ai lavori di restyling resisi necessari dopo i danni provocati dalla mareggiata di novembre.

A Sant'Agnello il sindaco Piergiorgio Sagristani ha allestito nella centrale Piazza Municipio, oltre all'albero, anche la capanna del presepe e si prepara a dare il via agli appuntamenti con l'evento "Diamo Luce al Natale" in programma lunedì 12 alle ore 18 quando avrà luogo l'accensione delle luminarie con animazine, led show, il teatro dei burattini e un ospite d'eccezione, l'attore Biagio Izzo.

A Piano di Sorrento l'Amministrazione del sindaco Salvatore Cappiello ha allestito i "Mercatini di Natale" e presentato un fitto cartellone di appuntamenti che si svolgono nelle chiese cittadine, a Villa Fondi e nei borghi dal 10 dicembre a 5 gennaio. Spazio anche alla tutela dei prodotti locali tra cui l'amarena del Colli di San Pietro cui è stato dedicato un premio che sarà assegnato venerdì 16 dicembre, alle attrici di "Doc nelle tue mani" Alisa Di Eusanio e Alice Arcuri. Il 30 dicembre nella Chiesa della SS. Trinità, alle ore 19, Eugenio Bennato presenta "Qualcuno sulla terra" con la partecipazione straordinaria di Pietra Montercorvino.

A Vico Equense l'Amministrazione del sindaco Giuseppe Aiello ha organizzato "L'incanto del Natale a Vico" con un fitto calendario di appuntamenti che hanno preso il via il 3 dicembre per concludersi il 6 gennaio.

Tra le inziative che animeranno il natale spicca la manifestazione “...di casale in casale Luna Park di Natale” in programma dal 26 al 29 dicembre, alle ore 16, nelle borgate di Massaquano/Moiano/Ticciano/ e centro cittadino con spettacolare animazione per bambini di ogni età e golose sorprese.

L'6 gennaio, a partire dalle ore 15, si svolgerà la "Storica Sfilata delle Pacchianelle" giunta alla 112ma edizione, con partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino - presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano e composto da oltre trecento figuranti in processione.

A Sorrento anche libri e arte. La lectio magistralis di Vittorio Sgarbi

Tra i tantissimi appuntamenti in programma nella città di Sorrento segnaliamo anche la presentazione del libro di Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24 Ore, intitolato "Le nuove guerre del calcio" che si terrà il 14 dicembre alle ore 19 nel Ristorante "Vasame", ospite del Club Napoli Città di Sorrento e dialogherà con Gaetano Mastellone, Raffaele Auriemmma, Gennaro Iezzo. Nel corso della serata l'attore Nino Lauro leggerà una lettera di Maurizio De Giovanni a Maradona.

Restando un ambito culturale Sorrento ha ospitato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, nell'ambito della manifestazione "un aperitivo con Artemisia Gentileschi" dove ha tenuto la lectio magistralis sulla pittrice, soffermandosi sull’opera La Maddalena custodita nelle sale del museo sorrentino.

(nella foto il sindaco di Meta e consigliere metropolitano Giuseppe Ttito)