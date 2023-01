Meta, la campionessa Vanessa Ferrari al convegno su "Sport stile di Vita" Iniziativa del comune con l'ardine degli avvocati di Torre Annunziata, l'ASD CAG penisola sorrentina

Giovedì 5 gennaio alle ore 18, nella sala consiliare di Meta, si terrà un incontro sul tema "Lo sport e il suo ruolo educativo e sociale per avvicinare i giovani ai valori della società civile" con cui si conclude il progetto "Sport Stile di Vita" realizzato dall'ASD C.A.G. Penisola Sorrentina per promuovere i valori di legalità e di inclusione attraverso la ginnastica, lo sport e l'avviamento allo sport dei giovanissimi.

Il Convegno è patrocinato dal Comune di Meta e dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata che hanno previsto l'attribuzione di tre crediti formativi per la formazione forense continua ai partecipanti.

A introdurre i lavori sarà il sindaco Giuseppe Tito con l'intervento come ospite d'onore di Vanessa Ferrari, caporal maggiore dell'Esercito Italiano e argento olimpico al corpo libero alle Olimpiadi di Tokio 2020.

Gli interventi in programma sui temi dello sport e dell'etica

Dott. Michele Di Martino, Magistrato referendario Tar Campania, sul tema: “Lo sport nella Costituzione, nel diritto europeo e nel diritto internazionale “; Dott.ssa Anna Maria Diana, Giudice Ordinario presso la terza sez. civile del Tribunale di Torre Annunziata, sul tema: “Il ruolo educativo e sociale dello sport”; il Dott. Giuseppe Visone, Sostituto procuratore Dda Napoli, sul tema “Sport, tra etica e diritto”.

Moderatore l'avv. Giovanni Visco, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata; la dr.ssa Rossana De Martino, tecnico federale ed istruttrice del C.A.G. penisola Sorrentina e il prof. Aldo Castaldo, Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Ginnastica d’Italia

In conclusione dei lavori è previsto un momento di festa con un piccolo rinfresco, nel quale verrà consegnato un riconoscimento alla ASD C.A.G. PENISOLA SORRENTINA di Meta per il conseguimento del titolo di CAMPIONI D'ITALIA al Campionato FGI Nazionale Gold Allieve 2022 di ginnastica artistica femminile, conclusosi a Jesolo lo scorso 18 dicembre 2022.

De Martino: "Siamo lieti di festeggiare la campinessa Ferrari"

La dottoressa De Martino nell'augurare un buon 2023 ha dichiarato: "A sto giro si parte con una coppa d'oro tra le mani, che mi rende fiera ed orgogliosa, sicuramente, ma soprattutto mi conferisce, più di quanto non ne avessi già, una responsabilità: quella di farmi, in qualunque modo, testimone del valore della resilienza e del lavoro. Labor omnia vincit, si diceva una volta, ma oggi è fuori moda, nel tempo del tutto e subito, e facile, soprattutto. Per noi, invece, è stato tutto poco alla volta, piano piano, e molto, ma molto complicato, e se avessimo mollato, ora non potremmo raccontare della più meravigliosa ed epica impresa di una squadra di provincia. Ebbene, siamo ora fieri di festeggiare, con la grande campionessa Vanessa Ferrari, con il patrocinio della Città Metropolitana, del Comune di Meta e dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, attraverso un convegno di immenso valore culturale, che intende regalare ad ognuno di voi un pezzettino di questa coppa, che abbiamo sognato giorno e notte, e che ci autorizza, oggi, a puntare ancora più in alto, ad una struttura fissa".