A Sant'Agnello ripartono i lavori per l'ampliamento del Porto di Cassano Stamattina l'avvio del cantiere che prolungherà la scogliere di circa 70 metri

Hanno preso il via i lavori dell'ampliamento del porto di Cassano sul versante del Comune di Sant'Agnello e che interessano la scogliera della spiaggia di Caterina che sarà prlungata di 70 metri. Oggi il sindaco Piergiorgio Sagristani con i tecnici comunali e dell'impresa hanno effettuato un sopralluogo che ha coinciso con la riapertura del cantieredove, nei mesi scorsi, erano stati avviati rilievi e affondati parte dei massi della nuova scogliera.

Il sindaco Sagristani: "Prevediamo di concludere entro l'estate, posti-barca per i residenti"

Secondo le previsioni i lavori dovrebbero completarsi entro l'estate, ma si pensa che possano anche concludersi con qualche mese di anticipo.

"Si tratta di un'opera imponente, finanziata con 8 milioni di euro dalla Regione Campania, che consolida la messa in sicurezza dell'area, prolunga la scogliera di 70 metri, portandola a 372 metri complessivi e, di fatto, crea un nuovo specchio d'acqua che amplia la ricettività dell'approdo turistico con più posti barca - spiega Sagristani che aggiunge - l'intento dell’Amministrazione è quello di riservare appositi spazi per l'attracco dei residenti cui saranno praticati prezzi calmierati. La fine dei lavori, da contratto, è prevista per i primi di luglio, ma si punta ad avere la disponibilità della nuova scogliera entro la primavera prossima".

La nuova scuola media, la caserma dei carabinieri e il nuovo ospedale

Il sindaco ha colto l'occasione per evidenziare come l'opera portuale rientra in un più vasto programma di lavori pubblici che si stanno realizzando a Sant'Agnello con investimenti per oltre 30 milioni di euro. In particolare si tratta della nuova scuola media, la risistenazione della via Crawford, la trasformazione di Palazzo Diaz in sede della Caserma dei Carabinieri e infine la costruzione del nuovo ospedale da parte della Regione Campania i cui lavori potrebbero iniziare entro il prossimo autunno.