Un giovane di Sant'Agnello baciato dalla fortuna con "Turista per sempre" Un trentenne ha acquistato il tagliando al Centro direzionale di Napoli

C'è un altro neo milionario in Penisola Sorrentina dove un trentenne di Sant'Agnello, di professione consulente aziendale, ha messo a segno il colpaccio con un gratto e vinci della serie "Turista per Sempre" totalizzando la maxi vincita di quasi 2 milioni di euro.

Trecentomila euro li incasserà alla presentazione del tagliando vincente dopodichè beneficerà, per venti anni, di una rendita mensile di 6mila euro e una liquidazione finale di 100mila. Insomma per i prossimi vent'anni il giovane non avrà di che preoccuparsi potendo contare sull'assegna mensile oltre alla maxi anticipazione che il concorso prevede venga erogata immediatamente.

Questa volta il biglietto vincente non è stato acquistato in Costiera, ma al Centro Direzionale di Napoli che ha regalato il sogno al professionista santanellese che, tra le altre, coltiva una grande passione per l'equitazione.

La scorsa settimana la Lotteria Italia ha premiato con 20mila euro un anonimo acquirente di un biglietto venduto a Sorrento, mentre è ancora fresco il ricordo della vincita di 1milione di euro che un sorrentino addetto alla ristorazione ha messo a segno con un gratta e vinci, della serie 100X acquistato presso il Bar Santa Lucia.