Sant'Agnello verso le urne: il dilemma di Sagristani su chi gli succederà Stringono i tempi, in vista delle elezioni comunali di primavera, per scegliere il candidato sindaco

Si intitola "Per non dimenticarci" ed è una rubrica-video settimanale con cui il sindaco Piergiorgio Sagristani ha dato il via alla campagna elettorale che la prossima primavera eleggera il suo successore a conclusione del secondo decennale da primo cittadino di Sant'Agnello. Un reportage che vuol essere un promemoria per i cittadini di tutto quello che è stato realizzato negli ultimi dieci anni dall'amministrazione diretta da Sagristani che lascia una corposa eredità a chi gli succederà visti i lavori pubblici in corso, fra cui la nuova Scuola media, la nuova Via Crawford , la Caserma della Compagnia dei Carabinieri e il nuovo Ospedale, tanto per citare i progetti più importanti.

Il primo video è dedicato al complesso sportivo realizzato da MSC che offre l'opportunità ai residenti di usufruire, a condizioni particolarmente convenienti, degli impianti sportivi: palestra, piscina, campetti di tennis e calcetto. Oltre a rappresentare una location d'eccellenza per eventi, convegni e meeting di qualunque generee a ospitare un centro di formazione per il personale della compagnia dell'armatore Gianluigi Aponte.

I dubbi di Sagristani sul successore: opzione interna o candidato esterno?

Per quanto concerne la designazione del candidato sindaco che dovrà trainare l'amministrazione uscente, il discorso appare ancora oggi prematuro, nonostante i tempi stringano. In effetti sono due le opzioni che lo stesso Sagristani sta valutando: individuare tra gli uscenti il candidato che ottiene il maggior consenso interno per garantire una continuità all'amministrazione uscente, oppure puntare su un candidato esterno che possa caugulare attorno a sè sufficienti consensi e risultare anche vincente.

Sagristani riparte, ovviamente, dall'esperienza di cinque anni fa quando alla sua lista civica aderì anche il PD guidato da Lucia Gargiulo. Si tratta infatti di verificare se sussistono le condizioni per rinnovare questa alleanza sicuramente importante e ampliarla, eventualmente, anche al gruppo rappresentato dal presidente del consiglio uscente, Gennaro Rocco, che praticamente è stato organico alla maggioranza diventando un punto di riferimento per lo stesso sindaco nel corso dell'intero mandato.

Ritornano gli avversari Orlando, Coppola e Lotito

Altre candidature, pure di esterni, si stanno valutando e stando alle indiscrezioni che trapelano la scelta del candidato sindaco della maggioranza potrebbe concretizzarsi entro la fine di febbraio.

Sul fronte degli avversari troviamo un'altra vecchia guardia che sembra stia lavorando alla costituzione di una lista che potrebbe essere guidata dall'ex sindaco Gianmichele Orlando o dall'ex assessore Antonino Coppola, quest'ultimo più quotato per l'investitura. Anche il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere in campo con una propia lista guidata dal leader storico Rosario Lotito, tra i più agguerriti avversari di Sagristani, con l'incognita della ricandidatura dei tre consiglieri uscenti eletti cinque anni fa, ma che si sono parecchio avvicinati a Sagristani e potrebbero riservare qualche sorpresa.

(Nella foto il sindaco Piergiorgio Sagristani con il vice presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola agli Stati Generali del turismo)