Bacoli, era accusato di diffamazione: assolto il sindaco Della Ragione Il procedimento giudiziario che vedeva imputato il primo cittadino risaliva all'ottobre 2021

L'annuncio l'ha dato a mezzo social il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: "Sono stato assolto perchè il fatto non sussiste". Il primo cittadino di Bacoli è uscito indenne dal procedimento giudiziario in cui era incorso a seguito di una denuncia per diffamazione da parte di un cittadino che si era sentito offeso dal sindaco durante una seduta del consiglio comunale svoltasi un anno e mezzo fa e che fu sospeso per ragioni di ordine pubblico.

Il sindaco: ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni, sapevo di essere innocente

Spiega il primo cittadino: “Assolto perché il fatto non sussiste. Il mio ruolo istituzionale, il mio senso civico e la fiducia che ripongo per le istituzioni della Repubblica mi hanno spinto a richiedere il rito abbreviato. L’ho fatto perché ritenevo necessario che il giudice potesse subito esprimersi direttamente nel merito della questione. Senza lungaggini processuali. Senza lasciare dubbi sulla vicenda. Perché chi è innocente, è innoncente, e non teme mai di essere giudicato".

"Era la notte del 22.10.2021. E da quella data ho atteso che fosse la magistratura a chiarire, in modo indiscutibile, la verità su questa triste storia. Oggi è arrivato il dispositivo di sentenza. Ne sono felice. Molto. Preferisco non commentare oltre, rispondendo con questa assoluzione a chi per mesi ha mosso accuse e bugie sul mio conto. Io continuo, insieme ad una squadra straordinaria, ed a tutta la comunità bacolese, a fare la mia parte per il bene della nostra bellissima terra. A fare il mio dovere. A servire il popolo. Assolto. Assolto, nel merito. Ringrazio innanzitutto l’avvocato Francesco Picca, che ha seguito in modo impeccabile l’intero procedimento. E ringrazio quanti hanno sempre creduto nella mia innocenza. Insieme, superiamo ogni ostacolo. Un passo alla volta".

Sempre più gente sceglie di risiedere a Bacoli: un aumento del 25% nel 2022

Intanto il sindaco Della Ragione annuncia quello che sicuramente può considerarsi un evento eccezionale: aumenta il numero delle persone che decidono di risiedere a Bacoli, nella sua città al centro di una vera e propria rivoluzione amministrativa e politica.

"Sempre più persone stanno scegliendo di trasferirsi a Bacoli - spiega il sindaco - Sono aumentate del 25% le nuove residenze nella nostra città. È un trend in continua crescita. Negli ultimi anni abbiamo invertito la tendenza. Pensate che siamo passati dai 368 del 2018 fino ai 458 del 2022. Complessivamente più di 1700 negli ultimi quattro anni. Ci inorgoglisce sapere che tante nuove famiglie decidano di vivere nella nostra meravigliosa terra. Bella. E con un numero crescente di servizi pubblici. Più efficienti. Così proviamo a migliorare la vita di chi qui ci risiede. Di chi qui viene a trascorrere i tempi più importanti della propria vita. Dobbiamo fare sempre meglio. Perché tantissimo c’è ancora da fare. Ma molto è stato fatto. Insieme, siamo una squadra forte. Tenace. Un passo alla volta".

Con lo slogan "un passo alla volta" Della Ragione sta creando un modello di impegno civico che fa proseliti anche negli altri territori dove stanno nascendo analoghe iniziative sul modello di "FreeBacoli" che ha trasformato il sindaco bacolese in un leader politico emergente in grado di coagulare attorno a sè e al suo modo di intendere e di praticare la politica e l'amministrazione pubblica le nuove generazioni e i tanti, troppi delusi del vigente sistema partitico italiano.