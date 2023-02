Cimitero di Poggiomarino, dopo 7 anni si potranno costruire loculi e cappelle Sbloccata la procedura per l'ampliamento del camposanto

Si avvia la procedura aperta nel 2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di lottizzazione ed urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunale. Si va in appalto, dunque, dopo un fermo che risale a 7 anni fa. A sbloccare una situazione ferma da anni è l'amministrazione comunale attraverso il vicesindaco Luigi Belcuore, con delega al cimitero che ha seguito l'iter degli uffici comunali fin dal suo insediamento.

"I poggiomarinesi hanno atteso fin troppo. Era doveroso lavorare perchè potessero andare in appalto quanto prima, i cittadini hanno dato acconti nel famoso 2016 e non hanno più avuto risposte. Accetteremo e valuteremo le richieste in base ad un criterio economico e daremo finalmente la possibilità ai cittadini di avviare i lavori per la costruzione di cappelle cimiteriale o di edicole votive", spiega il vicesindaco Belcuore.

La determina del caposettore che dà l'avvio ad una fase nuova per il cimitero cittadino è frutto di una delle tante iniziative portate avanti dal vicesindaco per la cura di un luogo sacro caro ai cittadini. "È l'ennesima risposta ai cittadini, una promessa mantenuta che mi rende sempre più orgoglioso della mia amministrazione e del nostro modo di lavorare per Poggiomarino", conclude il primo cittadino Maurizio Falanga.