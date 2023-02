Casoria: nuovi fondi per interventi agli impianti di riscaldamento nelle scuole Garantito il diritto allo studio in presenza

Un intervento immediato per garantire il proseguimento regolare delle lezioni in presenza. E’ quanto è stato disposto al termine di una riunione alla quale hanno partecipato il sindaco, gli assessori competenti e i settori interessati e al termine della quale è stato stabilito di acquistare nuove caldaie per i plessi scolastici che versano in uno stato di emergenza.

La decisione è stata presa dopo i sopralluoghi effettuati periodicamente in tutti gli istituti scolastici del territorio.

Fatta salva la manutenzione ordinaria che viene sempre effettuata, sono emerse criticità legate al funzionamento degli impianti di riscaldamento in alcuni plessi. Sono 4-5 i casi finiti sotto la lente dei tecnici e che potrebbero richiedere una sostituzione delle caldaie. Per non fermare le lezioni o procrastinare situazioni di disagio, l’ente municipale ha deciso di attingere ad ulteriori fondi, dando mandato di trovare le risorse sia per questi interventi che per una manutenzione ulteriore che potrebbe riguardare anche gli istituti non interessati da tali problematiche.

Per la messa a regime delle nuove caldaie ci sarà comunque bisogno di qualche giorno, indispensabile per il reperimento delle materie prime necessarie per attuare l’intervento

“Abbiamo risposto concretamente a criticità emerse nel corso dei sopralluoghi. Garantiamo la manutenzione ordinaria dei plessi, ma in caso di problemi dobbiamo essere pronti a sopperire per garantire il diritto allo studio, pur nella situazione in cui il nostro ente si trova a causa del dissesto finanziario. L’obiettivo è velocizzare i tempi per garantire ogni studente di Casoria ed ogni famiglia” ha spiegato il sindaco Raffaele Bene.