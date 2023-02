Capri, Federalberghi elegge presidente il manager Lorenzo Coppola Rinnovo ai vertici dell'associazione degli albergatori dell'isola azzurra, un giovane alla guida

La Federalberghi caprese volta pagina e si affida a un giovane imprenditore, figlio d'arte, per rilanciare l'Associazione degli Albergatori guidata fino a oggi da Sergio Gargiulo. Il neo presidente è il ventinovenne Lorenzo Coppola della famiglia degli albergatori dell'hotel San Michele di Anacapri che guiderà l'associazione fino al 2025 insieme al direttivo di cui fanno parte Sergio Gargiulo (hotel Syrene), Antonio Esposito (hotel Gatto Bianco), Antonino Esposito (hotel La Minerva), Paolo Federico (hotel Punta Tragara), Simona De Turris (hotel Il Mulino), Valerio Paone (hotel Excelsior Parco) e Guido D’Auria (residence 2 pini).

Coppola: il nostro ruolo è anche quello di rappresentare al meglio i bisogni del settore

“Voglio ringraziare gli albergatori capresi che hanno riposto fiducia in me. Accolgo questo nuovo percorso con Federalberghi nella profonda convinzione che una progettualità a lungo termine, accanto ad un costante e democratico scambio di idee, costituisca caposaldo irriducibile per la nostra associazione e per il futuro del nostro territorio - dichiara Coppola - Gli albergatori rappresentano la punta di diamante della florida economia turistica locale e l’azione dell’associazione deve essere indirizzata a comprendere e rappresentare al meglio i bisogni del settore. Appaiono cruciali, ad oggi, alcune criticità nella gestione del territorio che richiedono la partecipazione attiva e responsabile della nostra categoria. Lavoreremo insieme in continuità con il prezioso operato svolto fino ad oggi da ciascun associato, dal gruppo dirigente e soprattutto dal presidente Sergio Gargiulo il quale resta un patrimonio per l’intera comunità”.