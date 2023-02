Portici.Cinque Stelle, proficuo momento di confronto, tanti progetti in cantiere Il partito cresce nei comuni dove sono sempre più numerosi gli iscritti ai gruppi territoriali.

Il Movimento Cinque Stelle continua a crescere nei comuni dove sono sempre più numerosi gli iscritti ai gruppi territoriali. Lo testimonia la visita della coordinatrice provinciale Elena Vignati, che ha raggiunto nella giornata la sede del Movimento Cinque Stelle di Portici, dove insieme al deputato Alessandro Caramiello, la consigliera comunale Iolanda Meglio, i referenti del movimento dei comuni limitrofi, si è discusso di organizzazione, progetti futuri e di coesione.

“Prima da attivista, poi da consiglieri comunali e oggi da Deputato, continuo a lavorare per e con il Movimento Cinque Stelle, dando un supporto costante ai gruppi territoriali che si organizzano, a chi va al voto e chi ha iniziato il proprio percorso con il movimento – ha detto Alessandro Caramiello, deputato della Camera -. Tante le iniziative lodevoli da parte dei nostri referenti e coordinatori territoriali che supporterò in maniera costante, bene la formazione politica per chi si candida”

“L'incontro di ieri, con la nostra coordinatrice provinciale Elena Vignati, è stato in ottimo e proficuo momento di discussione su tante tematiche che riguardano i territori - ha aggiunto -.

Dagli aspetti organizzativi più giornalieri, alle attività di collaborazione e condivisione fra comuni, fino, ancora, ad un'iniziativa condivisa già in cantiere che partirà a breve”