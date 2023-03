Meta, il sindaco Tito e il vice Cacace a lavoro con gli operatori balneari Riunione in Comune per pianificare le attività per la nuova stagione turistica ormai alle porte

Il sindaco Giuseppe Tito e il vice assessore al turismo Pasquale Cacace hanno incontrato gli operatori balneari per programmare l'ormai imminente stagione che, dalla primavera all'autunno, trasforma la cittadina in una delle mete predilette del turismo balneare grazie alla vivacità di un'imprenditoria locale che nel corso degli anni ha saputo adeguare l'offerta alla domanda di una platea di utenti fatta di residenti e di vacanzieri.

Balneazione e ristorazione sono i punti di forza dell'offera turistica metese

L'altro punto di forza è rappresentato dalla proposta culinaria la cui ricchezza e varietà richiamano sempre di più gli amanti di una gastronomia di qualità e legata alle tradizioni del territorio. Per il sindaco Tito che sta portando avanti con determinazione un processo di rinnovamento e di sviluppo armonico del territorio le problematiche legate alla marina rappresentano un'assoluta priorità da affrontare sia in termini di organizzazione e gestione dei grandi flussi di ospiti, sia sul piano della proposta artistico-culturale e di eventi che fungono da rilevante attrattore per chi sceglie come destinazione Meta per un week end o per trascorrervi periodi feriali.

E' quindi strategico, ai fini dei risultati, l'impegno a fare squadra tra amministrazione e operatori del settore: balneari, ristoratori, albergatori ed extralberghieri, quest'ultima una realtà in crescita anche nel comune di Meta. Non è un caso che il più autorevole rappresentante del settore è Sergio Fedele, ingegnere e presidente campano dell'Associazione Atex del comparto extralberghiero, fortemente impegnato su diversi fronti caldi per l'intera area costiera, in primis quello della mobilità.

Proprio Fedele in riferimento all'incontro svoltosi in Comune ha commentato: "Ho riscontrato un clima di grande coesione tra tutti gli operatori presenti e la conferma della linea di questa Amministrazione, improntata sul coinvolgimento continuo di tutti i settori economici e civici di Meta. È diffusa la convinzione a Meta che lavorare "uniti" è di fondamentale importanza per proteggere e sviluppare il nostro straordinario territorio.. Ringrazio per questo soprattutto il Sindaco Giuseppe Tito e l'assessore al Turismo Pasquale Cacace. Ringrazio i tanti amici degli Stabilimenti Balneari, persone splendide che hanno fatto la storia di Meta e che sono un riferimento per il futuro di questo Comune".

Il consigliere metropolitano al servizio di tutti i Comuni dell'area

Per Giuseppe Tito, sindaco al secondo mandato e consigliere della Città Metropolitana di Napoli, non c'è solo attenzione per la sua cittadina, ma per l'intera comunità della Penisola Sorrentina che ha trovato in lui un amministratore sensibile, disponibile e costantemente impegnato a dare risposte concrete alle amministrazioni del territorio sia in termini di rappresentanza sia di reperimento di fondi pubblici. Il battesimo della nuova stagione turistica per Meta, ma anche per il resto della Penisola, è rappresentata dalle festività pasquali per le quali gli operatori prevedono il pienone e sono quindi allo studio anche le misure da adottarsi sul piano della viabilità che, salvo novità dell'ultim'ora, prevedono l'istituzione delle targhe alterne a partire dall'1 aprile. Ma il discorso sarà approfondito nella prossima riunione del tavolo dell'accessibilità convocato in Prefettura per Lunedì 6 marzo con i Sindaci dei sei comuni e le rappresentanze delle associazioni di categoria.