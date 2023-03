Casoria: dalle montagne di rifiuti ad un'area mercato dignitosa Il sindaco Raffaele Bene: "Segno tangibile di rinascita"

Un segno concreto della svolta per un quartiere troppo spesso bistrattato e che, invece, conserverà un’opera tangibile del passaggio dell’amministrazione comunale targata Raffaele Bene.

Nella seduta del consiglio comunale l’assemblea ha approvato con voto favorevole il capo all’ordine del giorno che prevede l’istituzione del mercato sperimentale per il sito di Strada Vicinale Marrazzo, antistante il complesso Erp Parco dei Pini.

Si tratta di un’area tristemente famosa per essere stata bersaglio in passato di ogni tipo di sversamento abusivo di rifiuti, oltre che di reati di vario genere: divenne anche luogo di ritrovo per concludere i cosiddetti “cavalli di ritorno”.

Fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha deciso di imprimere una svolta all’area, che è stata subito ripulita, provvedendo alla rimozione dei cumuli di rifiuti che erano arrivati ad invadere la strada ed alla loro caratterizzazione alla luce dei frequenti roghi tossici. Successivamente si è passati alla bonifica del sito, propedeutica all’allocazione dell’area mercato che ha avuto il parere decisivo del dirigente della polizia locale Giuseppe Sciaudone.

Al termine di un certosino lavoro della commissione, perorato dal consigliere Rino Trojano, l’istituzione è giunta in consiglio per l’approvazione definitiva.

“Per 20 anni quell’area è stata il simbolo del degrado e dell’abbandono di un’area di Casoria alla quale abbiamo promesso dignità. Istituire una zona mercato dopo una bonifica è un segno di rinascita che deve far gioire ogni residente di Parco dei Pini e ogni cittadino di Casoria. Il brulicare di stand e commercianti sarà il giusto riconoscimento a quella comunità, ma soprattutto al grande lavoro svolto negli uffici

comunali per arrivare a tale traguardo” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene commentando l’istituzione dell’area mercato nel sito bonificato.