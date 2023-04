Sant'Agnello, i due Coppola candidati sindaci alle prese con le liste elettorali Politica in fermento per la presentazione delle liste alle amministrative del 14 e 15 maggio 2023

Non si ferma neanche nel giorno di Pasquetta la macchina elettorale in quella che è la settimana decisiva per la presentazione delle liste alle amministrative del 14 e 15 maggio. Nella cittadina costiera dove si va al voto dopo il secondo decennio di sindacato di Piergiorgio Sagristani, se non ci saranno novità dell'ultim'ora, saranno due i candidati sindaci con le rispettive liste a confrontarsi.

Entrambi di cognome Coppola, in comune hanno anche precedenti esperienze amministrative nelle trascorse consiliature. Giuseppe, commercialista, è stato assessore al bilancio e finanze e rappresenta la continuità con l'amministrazione-Sagristani dalle cui mani raccoglie il testimone guidando la maggioranza uscente in una competizione elettorale che si preannuncia combattuta. Il sindaco Sagristani non ha ancora deciso se si presenterà candidato al consiglio, come gli ha chiesto Coppola per dar seguito con maggiore efficacia all'ampia programmazione già in corso e che vedrà nei prossimi cinque anni Sant'Agnello al centro di importanti trasformazioni per opere pubbliche come la nuova scuola media, il centro socio-culturale nell'attuale palazzo che ospita la scuola, la nuova Via Crawford, il nuovo Ospedale.

Nella lista civica del Coppola commercialista si registra anche il ritorno in prima linea dell'ex vice sindaco Pasquale Esposito, espressione del borgo dei Colli di Fontanelle. Confermata la presenza della segretaria PD Lucia Gargiulo, già candidata nella lista "Sant'Agnello prima di tutto" cinque anni fa quando sfiorò l'elezione in consiglio comunale. Fuori dai giochi invece il presidente del consiglio uscente, Gennaro Rocco, eletto con la civica "Ora X", che a fine consiliatura ha divorziato da Sagristani senza oggettive chance di ripresentarsi con una propria compagine.

Secondo indiscrezioni starebbe sostenendo la corsa dell'altro Coppola candidato sindaco, Antonino, cardiologo e anch'egli con pregresse esperienze in consiglio. Al suo fianco un altro ex, il responsabile della chirurgia dell'Ospedale di Sorrento, Pietro Gnarra, il maestro artigiano Marcello Coppola e nuove leve che hanno scelto di sostenere la sfida che Antonino Coppola ha lanciato all'amministrazione uscente invocando un cambiamento di passo che riavvicini la gente alla politica e all'amministrazione della cose pubblica. A sostenerne la candidatura anche un altro ex sindaco, Gian Michele Orlando, che ha rinunciato a candidarsi in prima persona pur di garantire l'unità di una compagine ansiosa di assumere il governo della città.

Sul fronte di Giuseppe Coppola la principale proposta finora emersa è la dichiarata rinuncia ai compensi dei futuri amministratori, risorse che andranno a finanziare un fondo sociale per le fasce più bisognose. Nel mentre si perfezionano le candidature e tutti gli atti di legge, fra cui la raccolta delle firme dei presentatori, ci si prepara al deposito di simboli e liste che avrà luogo da venerdì 14 a sabato 15 aprile entro le ore 12 dopodichè si entra nel vivo della campagna elettorale.