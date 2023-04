Sant'Agnello al voto, è sfida a due tra Giuseppe Coppola e Antonino Coppola Stamattina entro le 12 la presentazione delle liste per le amministrative del 14 e 15 maggio

Oggi la presentazione delle liste che scendono in campo per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio nella cittadina peninsulare amministrata dal sindaco uscente Piergiorgio Sagristani detentore del primato di longevità amministrativa avendo svolto ben quattro mandati da sindaco per due decenni inframmezzati da una breve parentesi conclusasi con il commissariamento dell'ente.

Sfumata l'ipotesi di una legge, invocata anche dall'Anci, di un terzo mandato Sagristani accompagna alle urne i due contendenti alla successione, entrambi con trascorsi amministrativi in precedenti consiliature. Si tratta del commercialista Giuseppe Coppola, che guida la lista "Sant'Agnello prima di tutto" e che rappresenta la continuità con la maggioranza uscente e il cardiologo Antonino Coppola che guida la lista "Sant'Agnello Autentica".

Il M5S, che in questa consiliatura aveva ottenuto tre consiglieri, non si presenta con una propria lista, ma ha candidato l'uscente Fabio Galano nella lista di Antonino Coppola. Confermata invece la presenza della segretario PD Lucia Gargiulo nella lista di Giuseppe Coppola. Fuori dai giochi invece Gennaro Rocco, presidente uscente del consiglio comunale e responsabile cittadino di Fratelli d'Italia eletto cinque anni fa con la lista "Ora X", che dopo una consiliatura all'insegna della collaborazione con la maggioranza ha dovuto prendere atto del divorzio con Sagristani rinunciando di fatto alla ricandidatura, ma sostenendo il cardiologo Coppola.

Questa la composizione dei due schieramenti:

Lista "SANT'AGNELLO PRIMA DI TUTTO"

candidato sindaco Giuseppe Coppola

Fernanda Aversa

Salvatore Caputo

Giuseppe Coppola detto Pippo

Francesco de Angelis detto Franco

Maria de Martino detta Susetta

Claudio d’Esposito

Pasquale Esposito

Giuseppe Gargiulo detto boomerang

Lucia Gargiulo

Nicola Mariniello

Attilio Massa

Mariarosaria Terminiello



Lista "SANT'AGNELLO AUTENTICA"

candidato sindaco Antonino Coppola

Marcello Aversa

Giuseppe Castellano

Antonietta Ciampa detta Nietta

Ester De Maio

Corrado Fattorusso

Fabio Galano

Giovanni Gargiulo

Pietro Gnarra

Giovanni Guarracino

Ottavio Masturzo

Rosa Mastellone

Maria Russo

(Nella foto da sinistra Antonino Coppola e Giuseppe Coppola)