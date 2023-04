Ad Anacapri il progetto "Erasmus Small Schools to Make Future Citizens Grow" Dal 13 al 18 aprile studenti di varie nazioni europee ad Anacapri per l'Erasmus Plus

Condividi









di Vincenzo Califano

Il saluto delle autorità amministrative e scolastiche dell'isola ai partecipanti al programma europeo. Previste visite nei luoghi più rinomati dell'isola ed incontri formativi e degustativi dell'eccellenze del territorio.