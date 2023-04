Elezioni Amministrative, presentazione della lista "Sant'Agnello prima di tutto" Nel Grand Hotel Cocumella l'esordio sulla scena del candidato Giuseppe Coppola erede di Sagristani

Nella splendida cornice del Grand Hotel "Cocumella" si è svolta la presentazione del candidato sindaco e dei candidati della lista "Sant'Agnello prima di tutto" in corsa per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. A fare gli onori di casa il sindaco uscente, Piergiorgio Sagristani, che ha diretto la serata accogliendo il folto pubblico intervenuto all'evento (presenti anche altri sindaci dei comuni peninsulari) e scandendo i diversi momenti della kermesse elettorale che ha fatto registrare gli interventi di tutti i candidati per lasciare poi spazio, in chiusura, al candidato sindaco della maggioranza uscente, il commercialista Giuseppe Coppola.

Giuseppe Coppola: il primo provvedimento sarà dedicato al rilancio del commercio

"Giuseppe è stato per dieci anni mio assessore al bilancio e finanze - ha scandito Sagristani - è una persona preparata, umile, disponibile e raccoglie da me il testimone per portare avanti l'esperienza di governo, per proseguire nella realizzazione di un progetto che vede in corso di realizzazione opere importanti per il futuro della nostra cittadina". Coppola ci ha tenuto a sottolineare che il grande patrimonio di opere che la nuova amministrazione eredita dal sindaco Sagristani rappresenta la principale garanzia di un'amministrazione che risponde ai bisogni della comunità, ne favorisce la crescita e lo sviluppo secondo la vocazione ed ha annunciato che il primo provvedimento che adotterà all'indomani dell'esito elettorale, se dovesse vincere la competizione, sarà dedicato al comparto del commercio che deve trovare nuova linfa ed essere rilanciato con l'adozione di provvedimenti anche coraggiosi come la riduzione e anche sospensione di alcuni tributi, come suolo pubblico e Tarsu, per consentire al settore di rilanciarsi affiancando la vocazione turistica della cittadina in un processo di sviluppo più generale.

Riflettori accesi sull'universo giovanile e femminile e politiche per il lavoro e le pari opportunità

Grande l'attenzione che sarà rivolta al mondo giovanile, a quello femminile e al lavoro, è stato evidenziato anche dagli altri interventi, perchè il Comune deve essere realmente la casa di tutti e chi lo amministra deve stare a fianco dei cittadini, ascoltarli e dare risposte concrete ai bisogni reali. Insomma un'apertura di campagna elettorale in grande stile, con una vasta partecipazione di pubblico e che propone anche qualche illustre ritorno sulla scena comunale a fianco delle nuove proposte rappresentative del mondo delle professioni, delle arti, dell'universo giovanile.