Sant'Agnello, il candidato Antonino Coppola: "Portiamo la città al governo " Il cardiologo leader della lista civica "Sant'Agnello Autentica" invoca un cambio di passo

Stamattina Antonino Coppola, candidato sindaco della lista "Sant'Agnello Autentica" ha inaugurato il Comitato Elettorale nel centro della cittadina con una cerimonia sobria ma partecipata da un pubblico di sostenitori entusiasta che ha ripetutamente applaudito il candidato alla successione di Piergiorgio Sagristani che si pone in discontinuità con l'amministrazione uscente.

"La città al governo - spiega Coppola - è questo il nostro motto e il nostro obiettivo per marcare la differenza rispetto a questi anni e a metodi di gestione della cosa pubblica che vogliamo siano diversi e dalla parte dei cittadini. Facciamo una campagna elettorale, come da nostro costume, moderata e sui contenuti, ma sia chiaro quello che c'è da dire e da rimarcare su questi anni lo faremo con chiarezza perchè è il momento di voltare pagina, lo chiedono i cittadini e lo richiede il Paese. Siamo uniti, da oggi sul Corso Italia è accesa la luce di questo nostro Comitato che sarà il nostro punto di incontro e di contatto con chiunque voglia confrontarsi, proporre per dare un governo nuovo alla nostra cittadina".

Un pubblico delle grandi occasioni ha affollato la sede elettorale di Coppola che ha concluso il suo intervento brindando con tutti i candidati e i cittadini, tra cui molti giovani, che ne sostengono la candidatura e invocano una cambio di rotta nel governo di Sant'Agnello. E' evidente che questa competizione elettorale sarà molto combattuta perchè si confrontano due esigenze differenti che promanano dal paese: da un lato la continuità amministrativa per portare a termine opere e progetti già cantierati; dall'altro la discontinuità nei metodi e nei contenuti dell'azione di governo.

Due liste civiche che si confrontano ma che ospitano anche due anime politiche: quella del cardiologo Coppola il Movimento 5 Stelle con Fabio Galano uno dei tre consiglieri uscenti, l'altra del commercialista Coppola il Partito Democratico con Lucia Gargiulo segretaria cittadina e componente della commissione regionale per le Pari Opportunità.