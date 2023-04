Free Piano di Sorrento, ecco il Movimento Civico che punta al "Question time" Appuntamento domenica 30 aprile al Gran Caffè Marianiello in Piazza Cota

Il Movimento civico che si ispira al sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha fatto adepti anche in Penisola Sorrentina e più esattamente a Piano di Sorrento dove è stato costituito il Movimento "Free Piano di Sorrento" che si è fatto promotore di un'iniziativa di sensibilizzazione civica per coinvolgere cittadini ed associazioni nel "Question Time", un organismo da istituirsi a livello municipale per instaurare un dialogo diretto con i rappresentanti istituzionali.

"Il Question time è una fase delle assemblee comunali, in cui, i rappresentanti delle Amministrazioni sono chiamati a rispondere in tempo reale, ad interrogazioni, quesiti, domande dei singoli cittadini, o di rappresentanti di Comitati e Associazioni, che ne avranno fatto richiesta, come da regolamento - spiegano i promotori dell'iniziativa - Il Movimento Free Piano di Sorrento ha chiesto con una petizione rivolta all'Amministrazione del Comune di Piano di Sorrento, l'istituzione di questo strumento di democrazia, trasparenza e partecipazione ed ha lanciato una raccolta firme per i cittadini che intendano sottoscriverla".

Per domenica 30 aprile, dalle ore 10 alle 13, è stato organizzato un momento di incontro pubblico presso il Gran caffè Marianiello in Piazza Cota dove è possibile sottoscrivere la petizione.