A Sant'Agnello vince e diventa sindaco Antonino Coppola Successo della lista "Sant'Agnello Autentica" guidata dal cardiologo all'Ospedale di Sorrento

Antonino Coppola, classe '70 cardiologo all'Ospedale di Sorrento, è il nuovo sindaco insieme alla lista "Sant'Agnello Autentica" che ha ottenuto 2747 voti (54,43%) rispetto ai 2300 (45,57%) della lista "Sant'Agnello prima di tutto" guidata da Giuseppe Coppola, classe '62 commercialista.

Il successo di Antonino Coppola è stato scandito da un crescendo di consensi che dalle urne hanno confermato quello che si è respirato negli ultimi giorni di campagna elettorale come un'ansia di rinnovamento dopo i dieci anni del secondo mandato di Piergiorgio Sagristani che si è battuto come un leone per sostenere la candidatura del suo prescelto, ma che non ha retto all'onda crescente di un cambio di rotta ben interpretato dal nuovo sindaco accolto con ovazione nella piazza Municipio dai suoi sostenitori e dai cittadini che hanno salutato la sua elezione sotto una pioggerellina insistente.

Alla farmacista Maria Russo recordi di voti di preferenze

Giunto nel suo comitato elettorale il primo abbraccio è stato per papà Ludovico, medico gerontologo ed ex sindaco negli anni '80. Un abbraccio liberatore di un'ansia su quello che sarebbe stato l'esito della consultazione che ha scelto un cambiamento radicale bocciando la proposta politico-elettorale e programmatica dell'amministrazione uscente.

Record di preferenze personali a un'esordiente, la dottoressa Maria Russo, farmacista presso il distretto 59 dell'Asl Napoli 34 sud che ha ottenuto 810 voti. Domani la proclamazione degli eletti e l'insediamento del nuovo sindaco in Municipio.

I voti di preferenza e gli eletti delle due liste

SANT'AGNELLO AUTENTICA

Maria Russo 810

Ester De Maio 587

Marcello Aversa 546

Corrado Fattorusso 390

Giovanni Gargiulo 322

Pietro Gnarra 292

Rosa Mastellone 272

Ottavio Masturzo 265

Nietta Ciampa 184

Giuseppe Castellano 173

Fabio Galano 128

Giovanni Guarracino 66

SANT'AGNELLO PRIMA DI TUTTO

Maria Rosaria Terminiello 492

Pasquale Esposito 354

Attilio Massa 349

Salvatore Caputo 302

Franco De Angelis 264

Maria De Martino 246

Lucia Gargiulo 226

Giuseppe Coppola 211

Fernando Aversa 198

Claudio D'Esposito 183

Giuseppe Gargiulo 168

Nicola Mariniello 128

(Nella foto il nuovo sindaco abbraccia il papà all'annuncio della vittoria)