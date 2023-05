"Non siete soli", parte in anticipo il servizio della protezione civile Assistenza agli over 65 e persone con fragilità

E’ partito in anticipo rispetto allo scorso anno, "Non siete soli", il servizio di assistenza leggera agli anziani, ai diversamente abili e alle persone fragili o immunodepresse per tutto il periodo estivo, voluto dal sindaco Giorgio Zinno. Grazie ai volontari della protezione civile che offrono il loro tempo alla comunità, tutti i giorni compresa la domenica, fino al mese di ottobre è possibile richiedere aiuto nell’ acquisto e consegna a domicilio di spesa alimentare e beni di prima necessità, ritiro ricette e consegna medicinali, disbrigo commissioni varie, informazioni e consigli utili e qualora fosse necessario, anche ascolto per contrastare la solitudine.

Lo scorso anno il servizio ebbe molto seguito e tanti anziani usufruirono di questa opportunità, ringraziando anche i volontari per il garbo e l’accoglienza con cui sono sempre vicini alle persone.

Il servizio è rivolto principalmente ai residenti sul territorio di San Giorgio a Cremano, over 65, diversamente abili, a persone con problemi cardiaci e immunodepressi. Una vera e propria rete di assistenza che dà supporto materiale e umano a tante famiglie e cittadini in difficoltà.

Il servizio "Non siete soli" sarà attivo tutti i giorni della settimana nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, la domenica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Per richiedere l'assistenza dei volontari basterà telefonare ai seguenti numeri della protezione civile di San Giorgio a Cremano: 081.5654735 e 081.5654742.

“Nessuno deve trovarsi in condizione di solitudine - spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Questo il nostro obiettivo. Siamo vicini a tutti e mettiamo in campo tutte le opportunità per assicurare sostegno e vicinanza, soprattutto nei confronti delle persone fragili che hanno maggiori necessità e contano sul sostegno dell'amministrazione".