Ad Agerola nasce il Comitato per il "Fior di Latte dei Monti Lattari IGP" Iniziativa del Gal Terra Protetta presieduto da Giuseppe Guida per la valorizzazione del formaggio

Il "Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana" ha indetto il bando per la costituzione del Comitato Promotore per il riconoscimento del "Fior di Latte dei Monti Lattari I.G.P." una delle eccellenze della produzione casearia dell'area che avrà sede presso il GAL Terra Protetta di Agerola presieduto da Giuseppe Guida.

Obiettivo del costituendo Comitato è il "perseguimento di finalità di sviluppo socio-economico, ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici alle popolazioni dei territori interessati, ai soggetti pubblici e privati aderenti, attraverso la promozione e l’attuazione di ogni azione e programma operativo volto al riconoscimento del Fior Di Latte dei Monti Lattari I.G.P., in conformità ai dettami della normativa di settore vigente in materia. Il Comitato potrà inoltre svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché attività accessorie integrative".

Chi può aderire al Comitato: soci promotori, ordinari e sostenitori

Lo statuto prevede tre tipologia di soci: promotori, ordinari e sostenitori.

I soci promotori e soci ordinari sono devono essere in possesso dei requisiti previsti nel decreto ministeriale del 14/10/2013 recante “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG” ed in particolare: i produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio indicato e che sarà delimitato dal disciplinare di cui all’ art. 3 del Decreto, e che trattano il medesimo prodotto, fior di latte dei monti Lattari, oggetto di richiesta di registrazione, operanti nel territorio della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dei Monti Lattari”. I soci promotori possono far parte del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto in Assemblea.

I soci ordinari sono i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui allo stesso decreto ministeriale possono aderire al Comitato in una fase successiva alla costituzione dello stesso.

Possono far parte del “Comitato Promotore” in qualità di soci sostenitori:

1. Le imprese turistico-ricettive che, utilizzando il “Fior di Latte dei Monti Lattari ” per la ristorazione, favoriscono la sua conoscenza e diffusione;

2. Le Associazioni turistico-culturali operanti nel settore della valorizzazione e promozione della ristorazione dei prodotti agroalimentari tipici;

3. Altri Enti, società o Istituzioni che hanno interesse a valorizzare il Fior di Latte dei Monti Lattari;

4. Le Organizzazioni professionali agricole e alimentari interessate alla valorizzazione del “Fior Di Latte dei Monti Lattari”;

5. I portatori di interesse diffuso, pubblici e privati.

La documentazione potrà essere consegnata a mano presso gli Uffici del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. siti in Agerola – Via Coppola n. 10 op in Sorrento – Via degli Aranci n. 3 (c/o Palazzo del Giudice di Pace p.t.) o inviata a mezzo pec al seguente indirizzo PEC distrettodelcibopsa@pec.it, entro il 05/06/2023.

Il fior di latte di Agerola e dei Monti Lattari deriva il nome dall'area di produzione del latte, in particolare quello bovino. Il formaggio fresco a pasta filata ha varie forme, tra cui la più nota è quella a treccia, molto usato per la pizza e per altre pietanze tradizionali in cui il fior dil atte viene utilizzato dopo un paio di giorni dalla preparazione acquisendo una maggior consistenza e quindi più idoneo a farcire in particolare pizze e parmigiana di melanzane.