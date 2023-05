A Meta di Sorrento la tre giorni di "Pizza d'aMare" sulla marina Appuntamento il 29, 30 e 31 maggio alla marina di Meta

Ritorna sui lidi metesi la festa di "Pizza d'aMare" la kermesse artistico-gastronomica dedicata alla pizza in programma il 29, 30 e 31 maggio alla Marina di Meta. Un evento promosso dall'Amminmistrazione Comunale del sindaco Giuseppe Tito in collaborazione con la Pro Loco Terra delle Sirene, dedicato alla regina della tavola, la pizza, conosciuta e amata in tutto il mondo e che vedrà impegnati pizzaioli e ristoratori metesi nelle tre giornate della manifestazione.

I protagonisti di "Pizza d'aMare" 2023 saranno: Pizzeria Dal Ceppone, Covent Garden Pub, Ristorante Frate Cosimo. Hotel Ristorante Giosuè a Mare, Pizzeria Trattoria da Giovanni 'o Faticone, Ristorante Pizzeria Mazz’ e Panell’, Risorante Pizzeria da Ninuccio, Ristorante Pizzeria Tico Tico, Pizzeria da Zi' Pepp’,Pizzeria 49.

Special event: PIZZA KIDS in programma anche un laboratorio per i bambini da 6 agli 11 anni in cui potranno divertirsi a mettere le mani in pasta e a giocare con acqua e farina imparando a fare la pizza. La location del lavoratorio avrà luogo in uno stand dedicato ai seguenti orari: 18 / 19 / 20 / 21 / 22. Sono laboratori gratuiti e le prenotazion isi effettuano presso la Pro Loco di Meta oppure nel giorno e all'ora dell'evento nello stand in base alla disponibilità dei posti.

"Dopo il successo dell'anno scorso ritorna questo grande evento sulla nostra marina - spiega Giuseppe Tito sindaco e consigliere metropolitano - per la gioia di tutti, residenti e turisti, ragazzi, adulti e anziani che potranno gustare le specialità di pizza e vivere la particolare e genuina atmosfera dell'estate metese con l'auspicio che per quei giorni il tempo si sia stabilizzato".