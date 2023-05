Massa Lubrense, al via i centri estivi per i ragazzi dai 6 ai 12 anni Inizio attività il 26 giugno, conclusione il 21 luglio: le modalità di iscrizione

Anche quest'estate per i ragazzi dai 6 ai 12 anni si prospetta la possibilità di partecipare ai centri estivi frutto della collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune e l'Azienda Speciale della Penisola Sorrentina che sovrintende ai servizi sociali.

Le attività sono strutturate per otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 e per quattro settimane. Per assicurare le attività sono previsti sia un servizio di trasporto, da punti di raccolta predefiniti, sia un servizio di refezione.

I Centri Estivi prenderanno il via il 26 giugno e si concluderanno il 21 luglio.

Tre i progetti che saranno realizzati da enti accreditati tra cui i genitori potranno scegliere.

1) Associazione Genitori del Duemila

Ubicazione: Sant’Agnello – Ludoteca via Maiano e Sorrento- Scuola Media Tasso

Attività: Torneo di calcetto, minibasket, corso di ballo, gara di corsa e atletica, Karaoke, laboratorio arti creative, arti musicali, recupero materie scolastiche,.

Tre volte a settimana a mare a Sorrento spiaggia san Francesco e 2 volte in piscina Ulisse.

2) Cooperativa Boetheia

Ubicazione: Priora, Sorrento presso scuola dell’Infanzia.

Attività: Ginnastica, Yoga in inglese, laboratorio artistico, orto didattico, giochi d’acqua, giochi del passato, lettura all’aperto, laboratorio di teatro, creazioni di marionette.

3) Cooperativa Prisma

Titolo: Un estate d’”Encanto” - per riscoprire i propri talenti.

Ubicazione: Massa Lubrense in uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli.

Attività ludico-formative, laboratorio di manipolazione, laboratorio di gioco-teatro, calcio e basket, giochi ed esperimenti scientifici, laboratorio culinario e cineforum.

3 volte a settimana a mare a Puolo.



Le domande di partecipazione con la scelta del progetto a cui si è interessati potranno essere presentate all’indirizzo di posta elettronica servizisociali.massalubrense@pec.it la modulistica potrà essere scaricata sul sito istituzionale comunemassalubrense.eu e aspspenisolasorrentina.it accludendo la ricevuta di versamento della quota di compartecipazione.

Le tariffe sono di 100 euro per ISEE inferiore a 14.656,97 euro e 150 euro per gli altri redditi senza presentazione di ISEE. Il versamento potrà essere eseguito con PAGO PA collegandosi al sito aspspenisolasorrentina.it.