Massa Lubrense, no di Poste Italiane all'atm a Sant'Agata sui due Golfi Il senatore Raffaele Lauro aveva sostenuto e sostiene la richiesta del Comune peninsulare

Per il momento Poste Italiane non installerà un ATM presso l'Ufficio ubicato a Sant'Agata sui due Golfi, rinomata località internazionale del comune di Massa Lubrense, perchè "...analizzati i flussi operativi di tale ufficio, al momento non è previsto un intervento di installazione" spiega Marco Giannelli Savastano, responsabile delle relazioni istituzionali delle Poste, in risposta a una sollecitazione inviata dal Sen. Raffaele Lauro.

Nello stesso tempo Savastano aggiunge che "...il Comune di Massa Lubrense rientra nel Progetto e che le linee di intervento principali, da raggiungere in arco di Piano, prevederanno diversi interventi; nello specifico, in tale Comune sarà sostituito l’ATM Postamat presente presso l’ufficio postale Massa Lubrense, sito in via Rotabile Massa Turro 13, con uno di moderna generazione".

Laurodal cantosuo fa osservare "...come sia limitativo e, ancor più, riduttivo, subordinare l’installazione di un ATM nell’ufficio postale di Sant’Agata sui Due Golfi soltanto ai flussi operativi attuali del medesimo ufficio, senza tenere conto, come è stato reiteratamente rappresentato dall’Amministrazione Comunale (mi leggono il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale!), nonché dallo scrivente, l’importanza del servizio per la comunità locale, specie anziana, e per quella residenziale estiva, nonché la specificità ambientale ed economico-sociale di un borgo turistico, famoso in tutto il mondo, anche per la valenza enogastronomica di ristoranti stellati di livello internazionale e per la presenza di strutture alberghiere di prestigio. Mi faccio carico, con la presente, di chiedere, sul tema, un appuntamento alla cortesia del dottor Del Fante, anche perché mi risulta come altre località turistiche, di pari o minor prestigio, siano servite da uffici postali, dotati di ATM".

Allo stato Poste Italiane è presente a Massa Lubrense con quattro uffici postali:

a Massa Lubrense, sito in Via Rotabile Massa Turro 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35; dotato di ATM Postamat funzionante H24;

a Sant’Agata sui due Golfi, sito in Via Nastro Azzurro 21/23, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35;

a Monticchio di Massa Lubrense sito in Piazza San Pietro 8, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35;

a Termini, sito in Via Roncato 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

La partita però non è ancora del tutto chiusa visto l'annunciato incontro fra Lauro e Matteo Del Fante, Amministratore Delegato Poste Italiane.

(Nella foto da sinistra: Marco Giannelli Savastano e il sen. Raffaele Lauro)