Sant'Agnello, il sindaco Coppola assegna le deleghe ad assessori e consiglieri Completato l'iter amministrativo con gli incarichi individuali, la Giunta inizia a lavorare

Il sindaco Antonino Coppola ha assegnato le deleghe ai suoi assessori per cui la Giunta neo insediata può mettersi al lavoro in questo avvio di consiliatura che si presenta subito in salita per la maggioranza costretta a fare i conti con una molteplicità di problematiche ereditate dalla precedente amministrazione e con un ex primo cittadino (Piergiorgio Sagristani, Ndr) per nulla rassegnato ad assicurare una navigazione tranquilla al suo successore.

Maria Russo, prima eletta, è vice sindaco con le deleghe alle politiche sociali, pari opportunità e sevizi demograici; a Ester De Maio le deleghe al bilancio e tributi, urbanistica, pubblica istruzione, agricoltura e sportello europa; a Marcello Aversa le deleghe al turismo e manifestazioni, attività produttive e politiche giovanili; infine a Corrado Fattorusso i LL.PP., il contenzioso, demanio e risorsa mare, corso pubblico e polizia locale, protezione civile, verde pubblico e parchi, servizi cimiteriali.

Il sindaco ha conferito deleghe anche ai consiglieri, in particolare a Pietro Gnarra rapporti con gli enti, trasporti e mobilità; a Rosa Mastellone frazioni, plessi scolastici delle frazioni, sport, tutela e benessere animale; a Ottavio Masturzo quotidianità e manutenzione, ciclo integrato dei rifiuti, ecosostenibilità, agenda digitale, dematierializzazione dell'archivio comunale. Il sindaco ha trattenuto per sè le deleghe al personale dell'Ente, all'attuazione del programma, alla cultura e alla sanità.

Le problematiche più spinose sul tavolo del primo cittadino riguardano la vicenda housing sociale al centro di un'articolata inchiesta giudiziaria e oggi di un processo in corso presso il Tribunale di Torre Annunziata e che vede imputati ex amministratori e tecnici con l'aggiunta di una recente costituzione in sede civile di alcuni assegnatari degli appartamenti finalizzata ad ottenere un risarcimento dal Comune se l'esito giudiziario dovesse confermare che l'opera è totalmente abusiva.

In secondo luogo la sede dove dovrà nascere il nuovo ospedale e che l'attuale maggioranza non ritiene idonea vista la sua ubicazione in pieno centro urbano. Il consiglio comunale ha però approvato gli ultimi atti dell'opera che è di competenza dell'Asl Napoli 3 Sud ed è finanziata dalla Regione Campania con oltre 80 mln di euro i cui lavori dovrebbero iniziare entro il prossimo autunno. Infine la conferma o meno di destinare a nuova sede della compagnia dei Carabinieri della Penisola Sorrentina (attualmente a Sorrento) il palazzo di via Diaz anch'esso ubicato in un'area congestionata.