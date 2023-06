Vico Equense, Monte Faito e la nona edizione del Premio "Convivialità Urbana" Sono tredici i progetti presentati al Comitato Scientifico e alla Giuria

Dal 9 all'11 giugno nell'Istituto SS. Trinità e Paradiso si svolge la 9° edizione del Premio "La Convivialità Urbana" dedicato alla valorizzazione del Monte Faito e allo sviluppo dell'offerta turistica. Un progetto col quale si intende offrire a cittadini e turisti un momento significativo di crescita culturale e sociale per il territorio.

L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato dall'associazione Napolicreativa che opera dal 2009 con la finalità di promuovere ed ampliare la conoscenza della cultura artistica e architettonica in genere e diffondere la creatività partenopea applicata all’architettura al design e alla comunicazione.

Per questa edizione il tema scelto è il recupero di alcune strutture, tra cui il Centro Sportivo, il Maneggio e la Fattoria, ubicate nel verde del Faito ma abbandonate da decenni. Tutte da ripensare in linea con il documento elaborato dall'Amministrazione Comunale per il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e quindi come moderno centro sportivo, con spazio benessere, area eventi e centro di cultura enogastronomica locale per rendere attrattivo il luogo tutto l’anno. I progetti sono on line sulla pagina Facebook di NapoliCreativa e sul sito del Premio. E' previsto il voto popolare con un momento più significativo nel confronto con i progettisti, il Comitato Scientifico e la Giuria Tecnica.

Il Comitato Tecnico e la Giuria sceglieranno i progetti in concorso

I progetti presentati in una mostra-evento verranno poi giudicati da un comitato scientifico, un “parterre” di esperti e dal pubblico. Durante la mostra il pubblico potrà interagire con gli autori e questi potranno spiegare il lavoro effettuato che andrà inquadrato nella promozione e valorizzazione dei territori su luoghi oggi purtroppo dimenticati ma di proprietà di Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli.

I premi saranno assegnati in seguito alla votazione della giuria tecnica e dei partecipanti alla mostra. Il premio web invece sarà assegnato al progetto più votato sulla pagina Facebook in cui si è svolta la gara. Al 1° classificato in palio € 7000, al 2° classificato un premio da € 2500, mentre al 3° classificato € 1500. Per il premio web in palio € 500.

“Questo premio rappresenta una sfida per riportare vita in luoghi che devono essere recuperati portando anche un po’ di innovazione e di creatività – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello - Dopo anni di totale abbandono si torna a parlare di qualcosa di concreto per la nostra amata montagna, che per noi rappresenta un elemento fondamentale nella nostra offerta turistica, unica al mondo e capace di unire mare e montagna in pochi minuti. Lo scopo è quello di rendere il Faito punto di congiunzione tra un sistema di valori paesaggistici come quelli della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, con il grande accumulatore culturale di Pompei. Vico Equense è al centro di tutto questo e il premio rappresenta un’occasione speciale per valorizzare le meraviglie che abbiamo e dimostrare con i fatti che Vico Equense merita di essere inserite nelle città creative Unesco. Siamo custodi di posti incantevoli che devono essere mantenuti vivi per le future generazioni”.

Il programma della mostra:

Venerdì 9 giugno

Ore 10.00 – 13.00: visita ai luoghi oggetto della competizione.

Ore 16.00 – 18.00: convegno di apertura della mostra a Vico Equense con le Autorità e i componenti del Comitato Scientifico e della Giuria

Ore 18.00 – 21.00: inaugurazione della mostra e inizio delle votazioni del pubblico. Interviste ai partecipanti trasmesse on line.

Sabato 10 giugno

Ore 16.00 – 22.00: votazioni del pubblico.

Domenica 11 giugno

Ore 10.00 – 12.00: votazioni del pubblico.

Ore 11.00 – 13.00: convegno a conclusione dell’evento e premiazione.