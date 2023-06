Pimonte, i residenti pagheranno la tariffa agevolata per la funivia del Faito L'annuncio del sindaco Francesco Somma che ha ottenuto l'agevolazione a 5 euro e 90.

Il sindaco Francesco Somma ha ottenuto un importante risultato per i residenti che potranno ususfruire della tariffa gevolata della funivia di Monte Faito pagando la corsa 5.90€ invece di 13€.

Il primo cittadino non nasconde la soddisfazione per questo risultato. "Finalmente i cittadini di Pimonte potranno usufruire della Funivia per il Faito con la tariffa agevolata “residente”. Un risultato che premia l’impegno che come Amministrazione Comunale avevamo chiesto all’EAV e tutto il lavoro effettuato. Una gran bella notizia! Tutti i cittadini di Pimonte che vorranno recarsi con la funivia sul Monte Faito saranno ufficialmente considerati “residenti” e potranno beneficiare della tariffa ridotta per il viaggio di andata e ritorno".

Il sindaco: Pimonte vuole dire "ai piedi del monte" e quel monte è il Faito

l sindaco spiega anche le ragioni di una decisione che riconosce lo status di "residente" ai suoi concittadini: "Pimonte vuol dire “ai Piedi del Monte” e quel Monte è proprio il Monte Faito, la nostra stupenda e maestosa montagna che ci protegge e con i suoi paesaggi ed i suoi colori scandisce i tempi delle nostre stagioni. Insieme a Vico Equense e a Castellammare di Stabia, Pimonte è uno dei tre comuni che abbraccia completamente il Monte Faito e poterlo raggiungere agevolmente e a costi contenuti con il trasporto pubblico locale della funivia rappresenta un grande vantaggio. Per questo importante risultato voglio ringraziare quanti hanno lavorato per approvare la nostra richiesta: il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, i dirigenti di EAV Umberto De Gregorio e Pasquale Sposito, la Fondazione Monti Lattari e la sua presidente Mariella Verdoliva".

(nella foto il sindaco Francesco Somma)