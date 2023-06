Progetto "La Napoli Verticale", pronto a partire il cantiere del Moiariello Esulta il coordinamento delle Associazioni "Le Scale di Napoli": la rivoluzione della spinta gentile

Prendono il via i lavori del progetto de "La Napoli Verticale" e si inizia dal Moiariello (nella foto) tra l'esultanza delle Associazioni riunite in coordinamento con portavoce Carmine Maturo.

“Si è aperto al Moiariello il cantiere dei lavori della cosiddetta Napoli Verticale, con le risorse economiche del Patto per Napoli del 2016, che prevede la rigenerazione degli antichi percorsi delle scalinate di Napoli - ha dichiarato Maturo - Dopo ben 20 anni di iniziative, visite guidate, festival, rassegne e petizioni, finalmente siamo testimoni di un importante risultato: sta vincendo la rivoluzione della spinta gentile delle oltre 20 associazioni del coordinamento scale di Napoli”.

"A Napoli ci sono oltre 200 scale e devono essere tutte recuperate"

Le scalinate di Napoli sono parte integrante dell'identità della città, offrono non solo un mezzo di mobilità sostenibile, ma anche uno spazio sociale e culturale per i residenti e i visitatori. Il progetto de la Napoli Verticale prende spunto dalle continue e ventennali iniziative delle Associazioni del Coordinamento Scale di Napoli che si propongono di rendere le scalinate ancora più accessibili, sicure e attraenti, garantendo una migliore esperienza per chi le percorre.

"Il nostro coordinamento desidera ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere questa causa - spiega Maturo - i cittadini, le istituzioni locali, gli studiosi, gli artisti e gli amanti della cultura napoletana. Ma siamo solo all'inizio: ci sono oltre 200 scale a Napoli e vanno tutte recuperate alla vivibilità e destinate alla socialità e alla mobilità sostenibile, eppoi è necessaria la cura, la pulizia, e la manutenzione. Guardiamo avanti con entusiasmo all'evolversi del progetto de la Napoli Verticale e all'impatto positivo che avrà sulla nostra amata città di Napoli. Continueremo a vigilare e a promuovere la conservazione del nostro patrimonio urbano, affinché possa essere apprezzato dai napoletani e dai visitatori".