Ischia, Serrata Fontana: "Si inaugura posto fisso carabinieri" Importante passo verso una maggiore vicinanza al cittadino

Apre i battenti un presidio che garantirà un significativo miglioramento della sicurezza pubblica, offrendo una risposta più efficace alle esigenze della comunità locale.

Situato nel suggestivo borgo di pescatori di Sant'Angelo, una celebre meta turistica dell'Isola d'Ischia, la nuova sede dei carabinieri offrirà accoglienza in via Comandante Maddalena n° 26 P.T. Prima dell'inaugurazione, la presenza dell'Arma nella zona era assicurata da turni di pattuglie provenienti dalla stazione carabinieri di Barano d'Ischia e dal Nucleo Operativo Radiomobile ischitano.

Tuttavia, la distanza da percorrere per raggiungere il borgo rendeva difficoltoso un intervento rapido in caso di emergenza.

La località di Sant'Angelo, che durante l'estate diventa una vivace isola pedonale, grazie alla presenza di negozi, locali di ristoro e turisti, richiede una presenza costante delle Forze dell'Ordine. E il nuovo posto fisso dei carabinieri rappresenta una soluzione ideale per affrontare le sfide connesse a questa affluenza turistica, consentendo un controllo più adeguato e tempestivo.

Questa iniziativa favorirà un notevole incremento dell'efficienza del servizio istituzionale offerto dai carabinieri, rafforzando la legalità e garantendo una maggiore prossimità alle esigenze degli abitanti del borgo di Sant'Angelo e dei turisti in visita. La presenza costante del personale del comando garantirà un'attività di controllo, prevenzione e contrasto del crimine più funzionale e rapida, soprattutto durante il pomeriggio e la serata, quando il borgo diventa un punto di riferimento per la movida isolana.

A tagliare il nastro del presidio il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono, il comandante della compagnia carabinieri di Ischia, capitano Tiziano Laganà e una rappresentanza di autorità civili e religiose della zona.

Il capitano Laganà sull’iniziativa: "Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo posto fisso carabinieri nel borgo di Sant’Angelo perché rappresenta un importante passo verso una maggiore vicinanza al cittadino. La nostra presenza costante in questa località turistica conosciuta in tutto il mondo ci permetterà di garantire la sicurezza e il benessere della comunità, lavorando a stretto contatto con i residenti e i visitatori per creare un ambiente più sicuro e sereno per tutti”