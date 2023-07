Capri, alla Certosa di San Giacomo "That's Amore Capri 2023" con Mr Rain L'appuntamento è per il 9 settembre con l'artista che a Sanremo ha presentato "Supereroi"

Sull'isola azzurra cresce l'attesa per l'evento musicale del 9 settembre quando nella Certosa di San Giacomo per l'evento "That's Amore Capri" sarà ospite Mr Rain, l'artista multiplatino originario di Desenzano del Garda che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo ottenendo il terzo posto con il brano "Supereroi" che ha rapidamente scalato le classifiche dei brani più ascoltati.

Con Mr Rain anche Stash il leader dei The Kolors

Con oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti “e “Ipernova” Mr. Rain ha iniziato il suo “Supereroi tour” nei principali palasport e festival italiani a fine giugno.

A fare da anfitrione sul palco ci sarà il chairman di That’s Amore “Stash”, leader dei The Kolors, che porterà le vibes della sua “Italodisco”, rivelatasi la hit dell’estate. Il successo della super hit, disco d'oro, scritta da Stash e Davide Petrella, noto anche come “Tropico”, piazzandosi tra i primi singoli in classifica in altri paesi europei come la Germania e la Polonia.

Il pezzo è a tutti gli effetti un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. Ha dichiarato lo stesso Stash in merito al brano: «Italodisco è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l'upgrade del nostro percorso pop. Innovare nel pop è sempre una grande sfida. Mentre provavamo il moog in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell'elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, hanno dato vita a Italodisco».

A reggere le fila della manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, che si propone di contribuire alla promozione dell'isola come meta culturale di primissimo piano capace di offrire ai visitatori esperienze di grande valore artistico e culturale al di fuori dei mesi di maggiore affluenza turistica con un’attenzione speciale al tema della solidarietà, è il direttore artistico Valerio Pagano che ha annunciato altre sorprese per la serata del 9 settembre. Uno dei pochi nomi rivelati è quello del produttore discografico e personaggio televisivo Rudi Zerbi, ma il carnet di nomi con altri protagonisti del mondo dello spettacolo italiano è ancora in divenire.

“Oggi That's Amore Capri è una delle manifestazioni culturali più importanti dell'isola di Capri e da quest’anno la kermesse vanta come media partner Mediaset, Radio Subasio, per il terzo anno radio ufficiale ed il gruppo Forbes L’Espresso - spiega Pagano - Una collaborazione importante per l'evento che intende portare a Capri i nomi di maggiore talento della scena musicale italiana e dello spettacolo. La solidarietà è uno degli temi che stanno più a cuore a That's Amore Capri e a tutti i partner del mondo dell’imprenditoria coinvolti. That’s Amore Capri, collabora, infatti, sin dal 2021 con Soleterre Onlus, un'organizzazione no-profit che si occupa di promuovere la salute e il benessere psicologico dei piccoli malati e delle loro famiglie, attraverso progetti di sviluppo sostenibile e di sostegno alle persone più fragili.”