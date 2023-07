Sorrento, la camminata meditativa "il filo blu" tra yoga, musica e poesia Appuntamento martedì 1 agosto alle ore 19 ai Bagni della Regina Giovanna

Meditazione, yoga, musica e poesia i in uno scenario da sogno: i Bagni della Regina Giovanna in occasione della "super luna", una luna piena più grande del 14% e più luminosa del 30% rispetto a quella tradizionale. L'appuntamento, gratuito, è per martedì 1 agosto, alle ore 19, presso la Chiesa del Capo di Sorrento, dove avrà inizio la camminata meditativa "Il Filo Blu", organizzata nell'ambito degli appuntamenti di Sorrento Walks, l’iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e realizzata da Penisolaverde, dedicata al turismo escursionistico.

Il programma, introdotto dall'insegnante di yoga Ines Ercolano, prevede la lettura di una poesia di Manuela Rossi, Hatha yoga con Gianni Pisano, rilassamento vibrazionale sonoro, con la partecipazione di Camilla Mancuso flautista e pianista.

"Siamo lieti di invitare la cittadinanza a questi eventi che raccordano l'amore palpitante per la nostra terra entro una cornice di benessere olistico, ove l'arte e la bellezza si esprimono in armonie estatiche - dichiara l'assessore all'Ambiente, Ilaria Di Leva - È il "filo blu" dell'erranza meditativa, la nota che oltrepassa il frastuono e diventa poesia, nostalgia dell'infinito nel mistero dell'appartenenza".

Lo yoga, la mindfulness e la suono-terapia sono discipline riconosciute dall’Unesco, che creano consapevolezza a livello psicofisico. I benefici si uniscono a quelli dell’aria marina e al contatto diretto con la natura. Per info ed adesioni, contattare il numero 3334859936.