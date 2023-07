Portici premia le eccellenze: riconoscimenti a Bourelly e Altamura Cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco Vincenzo Cuomo



La città di Portici ha assegnato i riconoscimenti alle eccellenze del proprio territorio nel corso di una cerimonia svoltasi nei giorni scorsi e che ha assegnato i premi a Guido Bourelly e Giuseppe Altamura, rispettivamente Presidente e vicepresidente del Gruppo Piccola Industria dell'Unione degli industriali di Napoli.

Guido Bourelly e Giuseppe Altamura, entrambi porticesi, rappresentano gli esempi piu concreti di imprenditori coraggiosi che ogni giorno contribuiscono a migliorare le condizioni del territorio ed investono per il suo sviluppo.

Nel ritirare il prestigioso premio, Bourelly e Altamura, al fianco del sindaco Vincenzo Cuomo, hanno rivolto un appello ai giovani: non abbandonare la propria terra, combattere per migliorarne le condizioni sociali e produttive.

Bourelly e Altamura hanno sottolineato che occorre: "Non abbandonare mai la molecola CIP: costanza, impegno e perseveranza". Sono questi tre elementi, infatti, a rappresentare la miscela giusta per la crescita della società e delle comunità locali. Durante la stessa cerimonia sono stati consegnati i premi anche a Nunzia Schiano, Peppe Iodice, Andrea Sannino, Giuseppe Tortoriello ed altre personalità mediche, atleti olimpici e paraolimpici.