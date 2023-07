A Massa Lubrense olio d'oliva extravergine a chi smaltisce olio esausto Iniziativa del Comune e della Società Penisolaverde per educare al corretto smaltimento degli oli

I cittadini che consegnano al centro raccolta olio alimentare esausto riceveranno in cambio olio extravergine di oliva del territorio. È questa l'iniziativa messa in campo dall' Amministrazione Comunale, con l'assessore all'ecologia Sonia Bernardo, e dalla società Penisola Verde per incentivare la raccolta e il corretto smaltimento di olio esausto valorizzandi nello stesso tempo l'olio extravergine del territorio. Da lunedì, secondo un apposito calendario, accanto alla distribuzione delle buste per la raccolta differenziata sarà presente un autoveicolo per la raccolta degli oli alimentari esausti. Consegnando 10 litri di olio alimentare esausto si riceverà una bottiglia di olio extravergine di oliva delle aziende agricole di Massa Lubrense.

"L'iniziativa che abbiamo messo in campo è un ulteriore impulso al corretto smaltimento degli oli esausti alimentari, - spuega l' assessore Bernardo - questi, se sversati in fogna, creano notevoli problemi ai processi biologici degli impianti di depurazione e quindi alla qualità delle acque depurate che arrivano a mare. Inoltre vogliamo con questa iniziativa dare un piccolo segnale di valorizzazione dell'olio extravergine di oliva di Massa Lubrense e incentivarne il consumo e la vendita al posto di prodotti commerciali derivanti da processi industriali che troviamo negli scaffali dei negozi. Con questa iniziativa simbolica vogliamo salvare il nostro mare e valorizzare il nostro territorio, la nostra agricoltura e soprattutto elogiare il difficile e sapiente lavori dei nostri agricoltori ".