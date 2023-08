Campania, scatta l'allerta caldo: non uscite, tutelate anziani e bambini L'allerta della protezione civile per Napoli

La Sala operativa regionale unificata della Regione Campania ha emanato una allerta per ondate di calore: fino a domani, venerdì 25 agosto 2023, salvo successive comunicazioni, sono previste sulla città di Napoli temperature elevate al di sopra dei valori medi stagionali. Si raccomanda di usare opportune misure di autoprotezione, di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di mettere in atto comportamenti utili per prevenire possibili danni e per tutelare in particolare bambini, anziani e soggetti a rischio e fragili. Si invita, inoltre, a proteggere dal caldo anche gli animali domestici e a fornire un ristoro per abbeverare cani e gatti eventualmente presenti sul territorio.