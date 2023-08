A Vico Equense "La Salute in Piazza", visite mediche gratuite per la prevenzione Appuntamento per sottoporsi alle visite mediche domenica 10 settembre nel Piazzale Siani.

La Commissione Pari Opportunità, col patrocinio dell'Amministrazione comunale, si è fatta promotrice di un'iniziativa in campo sanitario promuovendo "La salute in Piazza", una giornata dedicata all'informazione e prevenzione di varie branche mediche con visite da parte di sanitari e specialisti che metteranno a disposizione dei cittadini la loro professionalità ed esperienza per identificare precocente stati patologici e consentire l'approfondimento di situazioni cliniche già note ma in fase di scompenso.

L'appuntamento è per domenica 10 settembre in Piazzale Siani (area antistante il palazzo municipale). I cittadini interessati a sottoporsi ai controlli possono compilare online il modulo di prenotazione per la specialità medica cui sono interessati.

Ecco l'elendo dei medici e delle specialità sanitarie per le visite:

- Ecografia mammaria: Dott. Domenico Cacace – Ecografista presso il Centro di Ecografia Medica Piano Di Sorrento

- Visita Cardiologica + Ecg: Dott.Ssa Filomena Cinque – Dir. Medico Uoc Medicina Interna Aorn Cardarelli

- Doppler arti inferiori: Dott. Mauro Maglione – Resp. Uos Radiologia Vascolare Vecchio Pellegrini

- Ecografia della colecisti: Dott.Ssa Marilisa Di Meo – Dir. Medico Uoc Radiodiagnostica Po Santa Maria Delle Grazie

- Visita urologica/ Ecografia prostatica: Prof. Giuseppe Celentano – Resp. Uoc Urologia Clinica Mediterranea

- Visita colon - rettale: Dott. Ugo Pace – Direttore Uosd Chirurgia Robotica Addominale Int. Irccs Pascale

- Consulenza nutrizionale/Piani alimentari per patologia: Dott. Salvatore Cuomo – Biologo Nutrizionista Vico Equense

- Screening diabetologico: Dott. Mario Marrone – Ex Dir. Medico PO De Luca e Rossano e Spec. in Diabetologia e Malattie del Ricambio

- Ecografia tiroidea: Dott.ssa Valeria Marrone – Dir. Medico Uoc Radiodiagnostica PO Ospedale Del Mare

- Visita otorino/Esame audiometrico: Dott.ssa Francesca Gargiulo – Spec. Ambulatoriale Inail Servizio Otorino Laringoiatrico Asl Na-1

- Mappatura dei nei: Dott. Francesco Saverio Aiello – Dermatologo Studio Dermatologico Aiello Piano Di Sorrento

- Screening delle masse ovariche: Dott.ssa Serena Visconti – Dir. Medico PO San Leonardo C/Mare di Stabia