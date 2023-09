A Pompei l'evento "Soluzioni innovative per i Beni Culturali: progetti e futuro" Iniziativa dell'associazione di promozione sociale Chits il 5 settembre

Si terrà il 5 settembre (dalle ore 17.30 alle 19.30) all'IBT Business Centre Pompei l'evento "Soluzioni Innovative per i Beni Culturali: Progetti e Futuro" promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Chits.

L'obiettivo è quello di esplorare il connubio tra tecnologia e patrimonio culturale mettendo in risalto l'importanza dell'innovazione nella conservazione, fruizione e promozione dei beni culturali. L'evento rientra tra le attività del progetto Soluzioni Innovative per i Beni Culturali ed è finanziato nell’ambito del bando “Fermenti” dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Assume un ruolo centrale nei giorni di esposizione museale che si terranno il 5 settembre dalle 10 alle 20:00 e il 6 settembre dalle 9 alle 12.

Numerosi i relatori che interverranno tra cui i rappresentanti di Chits, del Rotaract di Castellammare di Stabia e del Comitato Antica Necropoli Madonna delle Grazie. Saranno condivise esperienze e prospettive sulla salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale a livello locale, nonché il tema della formazione dei giovani nell'ambito dei beni culturali.

Con l'esposizione museale i partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare di persona le più recenti tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Saranno esposti i risultati dei progetti realizzati dagli studenti del Liceo Scientifico "F. Severi" e dell'ITI "Elia" di Castellammare di Stabia, insieme a quelli provenienti dal Liceo "Pascal" di Pompei. Questa sinergia tra istituzioni educative e il mondo dei beni culturali rappresenta un passo importante verso la promozione e la diffusione della cultura all'interno del territorio.

L'ingresso sia al convegno sia all'esposizione museale è gratuito, tuttavia è necessario prenotare il posto e la visita guidata scrivendo a: info@chits.it.