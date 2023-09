A Pompei il 9 settembre l'ottava edizione di "Modus Vivendi Pompeii" La manifestazione col gran galà del cibo si svolge nella Piazza Schettini a ingresso libero

Cresce l'attesa per l'ottava edizione di "Modus Vivendi Pompeii" il gran galà del cibo, della moda e del benessere in programma sabato 9 settembre in Piazza Schettini alle 20.30 con ingresso libero.

Un evento che persegue l'obiettivo di far ripartire l'economia e lo sviluppo turistico dell'intera area vesuviana ricca di storia, di eccellenze gastronomiche frutto di un clima e di una particolare fertilità della terra, con un'ancora forte presenza di attività artigianali legate agli antichi mestieri, alla manualità e creatività e che negli anni sono diventati veri e propri progetti commerciali e industriali di successo.

La qualità enogastronomica e la sartorialità sono in forte crescita grazie alle nuove professionalità, agli investimenti privati e all'interesse e alle opportunità lavorative che i giovani intravedono in questi due comparti.

La manifestazione è stata ideata dall'Associazione "Sensi Linguaggi Creativi" con la direzione artistica di Giuseppe Scagliarini ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Pompei e del sindaco Carmine Lo Sapio, associazioni e imprese che sostengono iniziative per lo sviluppo economico e sociale dell'area vesuviana.