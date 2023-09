Eva e Michele, il primo matrimonio della Rete Oncologica della Campania Lei, radioterapista del Pascale, lui pediatra del Pausilipon si sono giurati eterno amore

Primo matrimonio della Rete Oncologica Campana. Lei, radioterapista del Pascale, lui pediatra del Pausilipon, si incontrano, un anno fa, grazie a un accordo siglato tra i due ospedali. L’amore per la cura dei più piccoli li fa innamorare e l’altro giorno si sono sposati.

Lei si chiama Eva (e come poteva chiamarsi sennò). Lui Michele Antonio Capozza. Lei è molisana lei, lui salentino. Continueranno a vivere a Napoli e a curare i bambini meno fortunati. Il reparto dedicato alla pediatria, con macchinari altamente all’avanguardia, installati in ambienti colorati, è stato inaugurato al Pascale il 6 gennaio del 2021 dopo un accordo siglato tra l’Istituto dei tumori di Napoli e il Santobono-Pausilipon. Grazie alla collaborazione tra i due Istituti è stato stilato un Pdta del paziente oncologico pediatrico sottoposto a trattamento radiante, redatto e sottoscritto dalle diverse figure professionali coinvolte afferenti all’Int Pascale e all’Aorn Santobono-Pausilipon. I due Istituti condividono già da tempo un rapporto di reciproca collaborazione, infatti diversi sono gli specialisti del Pascale che effettuano presso Aorn Santobono/Pausilipon interventi chirurgici altamente specialistici, soprattutto in campo Orl/maxillo facciale e ortopedico pediatrico.