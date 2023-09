Sant'Agnello, l'assessore Ester De Maio e la passeggiata "Salita e Salute". Sabato l'ultima passeggiata alla scoperta di sentieri e sapori contadini lungo un percorso di 9 km

"Salita e Salute" è il titolo dell'iniziativa promossa dall'assessorato all'agricoltura retta da Ester De Maio che valorizza la sentieristica e la scoperta dei luoghi caratteristici della cittadina costiera. Sabato 9 settembre la passeggiata mattutina parte alle 6.30 da Piazzale della Libertà per svilupparsi lungo un percors che interesserà le seguenti strade: Mariano Lauro, Iommella Piccola, Corso Italia (Chiesa di San Biagio), San Vito, Galatea, Mostrano, Cepano, Nastro D’Argento, Frevignone Nastro Azzurro, Piazzale dei Colli di Fontanelle fino al Belvedere.

Qui, durante la sosta davanti al panorama, i partecipanti gusteranno pane e fichi. Si torna poi per Colli di Fontanelle, Michele Paturzo, Galatea, Breccioni, Pomicino, 1^ Traversa S. Andrea, Nuova S. Andrea, Legittimo, Terza traversa Legittimo, San Vito, Iommella Piccola, Mariano Lauro e nuovamente Piazzale della Libertà. Il percorso si sviluppa su una lunghezza di circa 9 km con un dislivello in salita di circa 330 mt. Raccomandati abbigliamento idoneo e scarpe antisdrucciolo adatte a camminare su strade lastricate e sentieri in terra battuta. Indispensabile la borraccia di almeno un litro di acqua, raccomandano gli organizzatori.

"Giungiamo al termine di questa esperienza di territorio all’insegna della genuinità - commenta l’Assessore Ester De Maio - Abbiamo riscoperto vie e scorci del nostro paese, apprezzato l’imprenditoria agroalimentare e i frutti della nostra terra ed evidenziato quanto anche il benessere psicofisico possa, e debba, diventare pratica quotidiana e cambio di mentalità. Ringraziamo guide, produttori, contadini, collaboratori e tutti i partecipanti alle passeggiate dando già appuntamento per le prossime esperienze". L’evento è gratuito.