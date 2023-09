Piano di Sorrento, il segretario comunale Pasquale Marrazzo lascia l'ente Da oggi in servizio ai Comuni di Sala Consilina e Monte San Giacomo dopo meno di due anni a Piano

Il segretario comunale Pasquale Marrazzo, da meno di due anni in servizio dell'amministrazione del sindaco Salvatore Cappiello ha lasciato l'incarico e da oggi assume la reggenza della segreteria congiunta dei comuni di Sala Consilina e Monte San Giacomo.

Il funzionario aveva assunto l'incarico nel gennaio 2022, a distana di quattro mesi dall'insediamento della nuova amministrazione che non aveva rinnovato la fiducia al segretario Michele Ferraro scelto dall'ex sindaco Vincenzo Iaccarino. Un turnover prevedibile, ma che alla luce dell'utima novità assume un significato particolare per la situazione di criticità in cui versa l'Amministrazione alle prese con una serie di problematiche scottanti.

Presumibilmente in attesa delle determinazioni del Sindaco la reggenza dell'incarico spetterà al vice segretario Giacomo Giuliano.