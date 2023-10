"Nola nel Cuore 2023 Update in progress": oggi e domani il congresso Il 13 e 14 ottobre al Centro Congressi del Seminario Vescovile la due giorni dedicata alle novità

Prende oggi il via la due giorni del congresso “Nola Cuore 2023 - Update in progress” dedicato all'innovazione e all'aggiornamento nella cardiologia e nelle terapie avanzate. L'evento, presieduto da Luigi Caliendo direttore della cardiologia dell’ospedale di Nola, Asl Napoli 3 Sud, si svolge presso il Centro Congressi Seminario Vescovile della città nolana.

La prima sessione è dedicata alla gestione dell’insufficienza ventricolare preceduta dagli interventi istituzionali di Giuseppe Russo, direttore generale Asl Napoli 3 Sud, di Michelangelo Chiacchio direttore amministrativo, di Ferdinando Primiano referente delle attività sanitarie e del sindaco di Nola Carlo Buonauro.

“Il meeting oltre a richiamare l’attenzione sul ruolo svolto dall’ospedale nell’area di riferimento con il suo inserimento nella rete regionale Ima (infarto miocardico acuto) - spiega il direttore Russo - rappresenta un'opportunità unica per i professionisti del settore di approfondire tematiche fondamentali riguardanti i problemi cardiaci più rilevanti a livello globale. L’azienda nella struttura ospedaliera nolana ha già fatto grandi investimenti in termini di innovazione tecnologica. Un percorso tuttora in fase di sviluppo con l’obiettivo di fornire agli utenti i migliori servizi sanitari possibili”.

Caliendo: sono stati compiuti importanti sviluppi nelle terapia antiaggregante e anticoagulante

“Uno degli obiettivi chiave dell’appuntamento scientifico Nola Cuore 2023 - aggiunge il dottor Caliendo - è quello di esaminare gli sviluppi più recenti nella terapia antiaggregante e anticoagulante. Negli ultimi anni questi campi hanno registrato un progresso straordinario con l'introduzione dei Nao (nuovi anticoagulanti orali). Questi farmaci sono diventati indispensabili nella pratica clinica quotidiana”.

Il congresso si concentrerà sul trattamento di patologie aritmiche come la fibrillazione atriale, evidenziando le nuove evoluzioni terapeutiche ed interventistiche ospitando inoltre una serie di sessioni informative, presentazioni e workshop condotti da esperti di spicco nel campo della cardiologia e delle terapie avanzate. I partecipanti avranno l'opportunità di interagire con i relatori, condividere le loro esperienze e apprendere le ultime novità nel settore.

(Nella foto il dott. Luigi Caliendo direttore della Cardiologia)