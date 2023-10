Miss Italia, il sindaco: "Puteolana e bellissima, sosteniamo la nostra Sofia" È di Pozzuoli Miss Campania e il sindaco Manzoni invita i cittadini a sostenere

Miss Italia, la Campania intera tifa per la sua miss. Bellezza mozzafiato e grinta, sportiva e determinata Sofia Viola rappresentera' la Campania. È di Pozzuoli la Miss e il sindaco Luigi Manzoni rilancia il tifo per lei sulla sua pagina facebook: In bocca al lupo da parte mia e di tutti i Puteolani alla nostra Sofia Viola, finalista a Miss Italia 2023 con il titolo di Miss Campania.

Sosteniamola tutti sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali di Miss Italia mettendo "mi piace" alle sue foto", spiega il sindaco. La 19enne di Pozzuoli, conquistando la fascia e la corona di ragazza più bella della Campania, si qualifica dunque per la Finalissima della 84^ edizione di Miss Italia. La giovane flegrea è pronta per la scalata alla corona di Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese.