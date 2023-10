A Sant'Agnello l'Atex chiede di non raddoppiare la tassa di soggiorno Lettera aperta di Sergio Fedele all'assessore al turismo Marcello Aversa

L'intento dell'Amministrazione comunale del sindaco Antonino Coppola è di aumentare da 2 a 4 euro la tassa di soggiorno turistico per il settore extralberghiero, eventualità che ha allamato l'associazione di categoria Atex che ha scritto una lettera aperta al primo cittadino e all'Assessore al Turismo Marcello Aversa invitandoli a rivalutare l'ipotesi.

L'appello di Sergio Fedele all'amministrazione di Sant'Agnello

"...a nostro avviso questo aumento dell'imposta è eccessivo - esordisce Fedele - La legge nazionale fissa alcuni principi generali quali la destinazione del ricavato riservato esclusivamente a investimenti legati al turismo,le soglie di pagamento (con un massimo di 5 euro per gli alberghi di extralusso da cui lo stridore con la vostra decisione dei 4 euro per un B&B tradizionale) e il confronto preliminare con gli operatori del settore per definire come spendere tali risorse. Purtroppo nella stragrande maggioranza di Comuni tutto ciò non avviene.

Atex: il turista come un limone da spremere

La strategia che vede il turista come un "limone da spremere"per raccogliere quanto più possibile, rischia di far deteriorare l'albero del turismo, già soggetto a una spietata concorrenza nazionale e internazionale. La presenza di turisti determina occupazione di giovani, donne, indotto, incremento del PIL soprattutto in territori in cui l'economia si basa essenzialmente sul turismo e non ci sono altre alternative.

Senza dimenticare che in Penisola Sorrentina pochissimo è stato fatto con tali risorse per affrontare le gravi priorità turistiche quali l'accessibilità, il trasporto, il marketing, la strategia comprensoriale, la regolamentazione del settore.

Fedele: non viene rispettato il criterio dell'incremento graduale

"Raddoppiare" l'importo per il settore extralberghiero da 2 a 4 euro ci sembra veramente eccessivo per una serie di motivazioni. Prima cosa non si segue il principio di "incremento graduale" seguito dalla maggioranza delle altre amministrazioni, ma si incrementa l'imposta del 100% in un sol colpo.

Non è pensabile poi equiparare tale valore tra gli alberghi a 4 stelle (praticamente lusso) e le strutture extralberghiere che nella stragrande maggioranza dei casi sono realtà di piccolissima dimensione che accolgono "turismo individuale".

Con tale incremento repentino, si corre il serio rischio di allontanare tantissimi turisti dai nostri territori, anche perché molti di loro sono già "zavorrati" dell'incremento della tassa d'imbarco all'aeroporto di Capodichino.

Occorrerebbe infine tenere in considerazione i valori della tassa di soggiorno che la maggioranza dei Comuni della Penisola Sorrentina hanno definito per tale categoria, sensibilmente più bassi e, laddove incrementati, con il rispetto del principio di gradualità".

(Nella foto di Salvatore De Stefano l'Assessore Marcello Aversa)