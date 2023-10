Sant'Agnello, l'Istat conferma il calo demografico e la fuga della generazione Z Presentati al Club Sportivo di MSC i dati sullo stato socio-economico della Penisola Sorrentina

Si è svolto al Club Sportivo della MSC il convegno dell'Istat dedicato alla presentazione del rapporto sullo stato socio-economico della Penisola Sorrentina con particolare riferimento alle politiche socio-assistenziali poste in essere dagli enti locali attraverso la loro azienda speciale consortile.

Un appuntamento cui sono intervenuti i vertici dell'Istituto di statistica con Michele Camisasca, direttore generale, e Antonella Bianchino dirigente dell'Area Sud dell'Istat.

Un'occasione per discutere dei fenomeni più importanti legati alle dinamiche socio-economiche che fanno registrare la forte tendenza alla riduzione demografica, in linea con quella che si registra a livello nazionale, e l'emigrazione dei giovani, soprattutto laureati, nel nord e all'estero con depauperamento di capitale intellettuale e professionale che, come ha evidenziato il direttore Camisasca, riguarda in particolar modo la cosiddetta generazione zeta, quella dei nativi tra la fine del 1990 ed entro il 2010.

La Penisola Sorrentina, ha evidenziato la Bianchino, ha centrato significativi obiettivi sul fronte dei servizi sociali erogati grazie anche alla disponibilità delle risorse finanziarie che la Regione Campania ha reso disponibili.

Per Maria Russo, vice sindaco di Sant'Agnello con delega ai servizi sociali, si tratta di implementare le sinergie tra mondo delle istituzioni e associazionismo per elaborare piattaforme condivise e soddisfare i bisogni reali dei cittadini "..perchè questo è il senso della mission che ci siamo dati come nuova amministrazione comunale".