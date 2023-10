Sant'Agnell0o, l'Assessore Fattorusso: "Decoro e dignità al nostro cimitero" Continuano i lavori di restyling dei loculi senza aggravi di costi per i cittadini

In concomitanza con la festività dei defunti l'Assessore Corrado Fattorusso fa il punto sui lavori avviati al cimitero che già da oggi si presenta con una veste rinnovata. "In questi mesi abbiamo lavorato tanto per ridare decoro e dignità al nostro cimitero - spiega Fattorusso - Abbiamo effettuato una risistemazione dei campi cimiteriali, in particolare i sei del campo superiore, e una manutenzione complessiva del verde con la piantumazione di nuove piante ornamentali e nuove infiorescenze. Inoltre è stata portata a compimento la lucidatura dei marmi dell’ingresso e della cappella madre".

È stato inoltre incrementato il numero di loculi inizialmente previsti. "Il progetto dei nuovi loculi comunali è stato espanso in esecutivo per quanto riguarda la cappella madre, la cappella nuova, i nicchiai vecchi e le nuove sistemazioni dei nicchiai, in ragione del numero di domande ricevute dagli utenti. Si tratta di un’operazione autofinanziata - specifica l’Assessore - quindi senza aggravi sulle tasche dei cittadini, perché i nuovi loculi si costruiranno con i fondi provenienti dal ricavato delle vendite delle nicchie».

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il 31 ottobre, l’1 novembre e il 2 novembre il cimitero comunale sarà aperto dalle 06:30 alle 18:00. L’1 e 2 novembre sarà attivo inoltre il servizio di navetta gratuita che partirà da Piazza Matteotti nelle fasce orarie 9:00 - 12:00 e 14:30 - 17:00.