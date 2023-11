Da Roy Paci al teatro di comunità: "Arte e cultura arricchiscono le comunità" Il bilancio di Immaginaria: "Orgogliosi di quanto messo in campo"

La Cooperativa Sociale Immaginaria, laboratorio di animazione territoriale, progettazione, produzione e formazione interamente sannita, fa il bilancio dei progetti europei appena realizzati a Procida nell’ambito del programma Erasmus +: i corsi di formazione SOCIAL THEATRE FOR YOUTH: A COMMUNITY PLAY(S), dedicato al teatro sociale di comunità, e BOOTCAMP FOR MUSIC ANIMATORS OF COMMUNITIES, dedicato alla musica di comunità (organizzato in collaborazione con l’associazione Lab.Banda).

"Obiettivo principale di questi due progetti è stato promuovere la diversità culturale, incoraggiando la partecipazione attiva dei cittadini – a cominciare dai più giovani – e rafforzando i legami tra le diverse comunità.

Grazie ai fondi ricevuti dal programma Erasmus + e alla collaborazione di numerose organizzazioni artistiche e culturali internazionali, abbiamo potuto ospitare a Procida artisti ed animatori giovanili provenienti da diversi Paesi europei. Special guest del percorso formativo sulla musica di comunità è stato Roy Paci, trombettista, cantante, compositore e produttore discografico con una carriera musicale lunga più di 40 anni.

Orgogliosi di aver realizzato questi progetti vogliamo ringraziare l’Agenzia Italiana per la Gioventù, responsabile del programma Erasmus + per l’ambito Gioventù; le organizzazioni locali e internazionali che hanno contribuito a realizzare questi percorsi; la Città Metropolitana di Napoli per il supporto finanziario ricevuto; e infine, ma non da ultimo, il Comune di Procida, un’amministrazione locale attenta e sensibile che con noi condivide la visione della cultura come motore di sviluppo locale, e la cui collaborazione risulta essenziale a tradurre in pratica queste visioni.

Crediamo fermamente che l’arte e la cultura, oltre ad arricchire la vita delle persone, possano stimolare l'economia locale, promuovere l'occupazione, migliorare il benessere di una comunità e rafforzarne la coesione e l'identità. Continueremo perciò a promuovere momenti formativi di questo tipo, gettando nuovi ponti tra le comunità e le persone: nel segno di una maggiore comprensione reciproca, nel sogno di un futuro migliore da costruire insieme".