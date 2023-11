Massa Lubrense in festa per le tre stelle Michelin ai "Quattro Passi" La famiglia Mellino ottiene il più prestigioso riconoscimento internazionale per la cucina

Assegnate oggi le stelle Michelin Italia con la sorpresa delle trestelle ai "Quattro Passi" di Nerano che riporta in Campania il più prestigioso dei titoli per la gastronomia. Fabrizio Mellino, chef dei "Quattro Passi" è stato insignito del titolo che fa salire a 13 il numero dei ristoranti tristellati italiani. "La Campania ha tanta biodiversità e sono dovuto andare fuori per comprendere quanto valga questo per poi tornare come chef patron", ha dichiarao lo chef Mellino.

L'edizione 2024 della Guida Michelin, presentata oggi, ha consacrato il locale lubrense nell'empireo dei grandi stellati in attesa della riapertura del Don Alfonso che ha chiuso i battenti nel 2023 per una ristrutturazione all'insegna della sostenibilità che prelude a un grande e sorprendente ritorno sulla scena internazionale.

Entusiasta il sindaco Lorenzo Balducelli che ha commentato: "Massa Lubrense si conferma terra di eccellenze gastronomiche. Lo avvalorano le stelle della guida Michelin 2024 che confermano con una stella il Relais Blu e la Taverna del Capitano e in attesa del grande ritorno dello storico Don Alfonso arriva l'immenso successo per il Quattro Passi della famiglia Mellino che ha ottenuto addirittura tre stelle per il famoso ristorante di Nerano. Agli stellati ed in particolare a Fabrizio e al papà Antonio Mellino i complimenti miei personali, quelli dell’Amministrazione Comunale e di tutta Massa Lubrense per il grande risultato ottenuto".

Tra i primi a complimentarsi con la famiglia Mellino è stato un altro strardinario protagonista della gastronomia lubrense, Mimmo De Gregorio titolare del ristorante "Lo Stuzzichino" annoverato tra le migliori osterie d'Italia: "Cadono Tre Stelle a Nerano Marina del Cantone in Massalubrense...Un orgoglio per il nostro territorio, ci avete inorgoglito e arricchito sempre più di un grande riconoscimento mondiale e consolidando ancor di più la nostra terra bella amata Italia. Chapeau a tutta la Famiglia Mellino, i nostri più veri e sinceri complimenti vivissimi. Grazie siete immensi. Mimmo e Famiglia De Gregorio".